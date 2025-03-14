Руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Рональд Тыниссон разъясняет, на что следует непременно обратить внимание при выборе управляющей компании.
Эксперт: четыре самых распространенных ошибки квартирного товарищества при выборе управляющей компании
«Случаи, подобные тем, когда, например, члены правления некоторых квартирных товариществ попросту устали самостоятельно решать все проблемы, либо сосед, десятилетиями исправно убиравший подъезды, состарился, либо управляющая компания, мягко говоря, подвела - вполне применимы к любому сценарию», – уверен Тыниссон.
А все дело в том, что
Товарищества часто заказывают чрезмерно урезанный пакет постоянных услуг
Такой подход хотя и позволит снизить фиксированную ежемесячную плату, однако если, например, аварийный надзор не будет включен в такой пакет, то любая экстренная ситуация может вызвать полную растерянность жильцов. Также это касается расписания уборки подъездов.
«Если, к примеру, в сырую погоду, через час после уборки подъезда по лестнице поднимется целая семья, и следы ее членов будут "радовать" жильцов целую неделю, то в таком случае неуместно показывать пальцем на управляющего, поскольку на самом деле товарищество само пожелало, чтобы подъезды убирали один раз в неделю», - замечает Тыниссон.
Не проводится проверка обслуживания, выполняемого собственными силами
«Если в штате обслуживающей компании нет собственного техника по обслуживанию или электрика, а все работы выполняют субподрядчики, то такие заказы будут неизбежно выполняться гораздо медленнее, и для устранения даже мелких неполадок может потребоваться несколько недель. Для сравнения: в случае аварии мы реагируем в течение трех часов!» - отметил Тыниссон.
Заказы на предоставление всех услуг размещаются в разных местах
«Уборка помещений заказывается в одном месте, уборка тротуаров - в другом, техническое обслуживание - в третьем месте, бухгалтерские услуги - в четвертом, и все это, в свою очередь, должен соединить воедино управляющий из пятой компании. Трудно даже представить, что может пойти не так в ситуации, когда у всех этих людей возникнет необходимость срочно связаться друг с другом!» - восклицает Тыниссон.
Потребитель покупает цену
«Все знают: вы получаете то, за что заплатили, - напоминает Тыниссон. - Конечно, нет причин бессмысленно переплачивать, однако выборы победителя тендера, предложившего наиболее низкие цены, обычно заканчиваются одинаково».
Спустя полгода объявляется повторный тендер для выбора новой управляющей компании, поскольку у прежней то нет заменяющих работников на случай болезни или отпуска, то снова сломалась машина и т. п.
«Подобных сценариев существует великое множество, при этом за справедливую цену вы получаете достойное обслуживание, которое освобождает вас от многих рисков, в том числе, и в случае отсутствия работников», – добавляет он.
«Управляющий разъясняет» - это предлагаемый Pindi Kinnisvarahaldus новый ежемесячный информационный формат, предлагающий простые и короткие разъяснения основных особенностей, которые необходимо учитывать жильцам и квартирным товариществам в зависимости от сезона, а также пояснения, касающиеся изменений законов и прочих важных событий.