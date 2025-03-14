Видео с девушкой у витрины с горячей едой в Rimi взорвало интернет. Магазин дал комментарий

В начале марта латвийские социальные сети всколыхнуло видео, на котором видно, как явно нетрезвая девушка в зоне готового горячего питания супермаркета Rimi пробует соус прямо из ложки, а затем выплевывает его обратно в емкость. Шокирующий инцидент вызвал недовольство покупателей и опасения по поводу стандартов качества продуктов питания, особенно на открытых витринах, рассказывает RUS TVNET.