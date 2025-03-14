По мнению Ханно Велта, опытного мотоспортсмена и владельца центра по продаже мототехники Velt Motocenter, разрешить с завтрашнего дня тысяче арендованных латвийских мопедов ездить по улицам Таллинна было опасным и необдуманным решением.
Мотоэксперт: тысяча арендованных мопедов из Латвии спровоцирует волну аварий на таллиннских улицах
По словам Ханно Велта, 1000 мопедов передаются для вождения потенциально совершенно неопытным водителям, без обсуждения с профессиональными экспертами - никакого инструктажа, шлемов, никакой безопасности. «Мопед тяжелее велосипеда или самоката, к тому же, транспортное средство с электродвигателем и аккумулятором имеет свои нюансы, из-за которых неквалифицированный водитель может вызвать хаос на дороге. К сожалению, асфальт дает сдачи», - сказал Велт.
«Если неопытный водитель нажмет на передний тормоз на дороге с рыхлым гравиевым покрытием или на песчаной грунтовой дороге, и переднее колесо при этом заблокируется, он, скорее всего, упадет. Также из-за недостатка опыта газ можно забыть выключить на время стоянки, или друг глупо пошутит – включит газ другого мопеда, и вышедший из-под контроля мопед может запросто кого-то сбить или повредить рядом стоящие машины», - продолжил Велт.
«Почему-то считается, что мопед безопаснее электросамоката, но, на самом деле, - наоборот. На таком дешевом мопеде электроника может повести себя неожиданно - например, газ может оставаться включенным. Или в случае, если предыдущий пользователь не справился с управлением, упал и между рулем и рукояткой газа попали песок и грязь. Я и другие опытные мотоциклисты знаем, как с этим бороться, но для большинства такая ситуация неожиданна, а результат - паника и "Ба-Бах!"», – озабочен Велт.
«Несмотря на то, что скорость мопеда ограничена 25 километрами в час, он все равно гораздо тяжелее и быстрее велосипеда, и поэтому мопеды вообще нельзя пускать на красную велодорожку. Ее следует оставить исключительно для двухколесных транспортных средств, приводимых в движение силой мышц», - сказал Велт.
«Все транспортные средства со вспомогательным двигателем опасны друг для друга на красных велодорожках. До тех пор, пока их движение остается не регламентированным, в отличие от дорожного движения, нужно быть готовым к неожиданностям. Неужели нужны фатальные происшествия, чтобы понять, что без этой очередной ерунды можно было бы обойтись», - спрашивает Велт.
«Мы сами тоже продаем электромопеды и проводим первичное обучение каждого покупателя. Безответственно выпускать на улицу людей с мототранспортом без элементарных навыков. Это то же самое, что позволить впервые сесть за руль автомобиля группе людей, не имеющих навыков вождения, и позволить им стать участниками дорожного движения - полный хаос на дороге обеспечен», - сказал Велт.
«Если для водителя мопеда с двигателем объемом 50 кубиков шлем обязателен, то о том, чтобы аренда скутера сопровождалась обязательством носить шлем, нигде не говорилось. К тому же, кому действительно захочется надевать потный шлем после кого-то другого. Этот страх перед красными велодорожками потребует от полиции много дополнительной работы, повысит нагрузку на систему здравоохранения и вызовет чувство неприятия двухколёсных транспортных средств в целом», - заявил Велт.
«На самом деле, даже 25 километров в час - это скорость, опасная для жизни, если сбить кого-то или врезаться в дерево. В конце концов, развлекаться на скутерах будут по два или даже по три человека, как на арендованных самокатах, и поэтому травмы, к сожалению, неизбежны», - уверен Вельт.
«Эстонская система здравоохранения и Отделение экстренной медицины не готовы принять такую большую дополнительную нагрузку. В любом случае, стоять в очереди на получение первой помощи и раньше можно было несколько часов, теперь это будет занимать еще больше времени. Я, конечно, не без горечи шучу, что латышам надо бы поставлять городу вместе с мопедами передвижные пункты первой помощи, а еще лучше - открыть Отделение экстренной медицины или компенсировать Больничной кассе стоимость дополнительной нагрузки», - сказал Вельт.