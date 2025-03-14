Мотоэксперт: тысяча арендованных мопедов из Латвии спровоцирует волну аварий на таллиннских улицах

«Все транспортные средства со вспомогательным двигателем опасны друг для друга на красных велодорожках. До тех пор, пока их движение остается не регламентированным, в отличие от дорожного движения, нужно быть готовым к неожиданностям. Неужели нужны фатальные происшествия, чтобы понять, что без этой очередной ерунды можно было бы обойтись», - спрашивает Велт.

«Мы сами тоже продаем электромопеды и проводим первичное обучение каждого покупателя. Безответственно выпускать на улицу людей с мототранспортом без элементарных навыков. Это то же самое, что позволить впервые сесть за руль автомобиля группе людей, не имеющих навыков вождения, и позволить им стать участниками дорожного движения - полный хаос на дороге обеспечен», - сказал Велт.

«Если для водителя мопеда с двигателем объемом 50 кубиков шлем обязателен, то о том, чтобы аренда скутера сопровождалась обязательством носить шлем, нигде не говорилось. К тому же, кому действительно захочется надевать потный шлем после кого-то другого. Этот страх перед красными велодорожками потребует от полиции много дополнительной работы, повысит нагрузку на систему здравоохранения и вызовет чувство неприятия двухколёсных транспортных средств в целом», - заявил Велт.

«На самом деле, даже 25 километров в час - это скорость, опасная для жизни, если сбить кого-то или врезаться в дерево. В конце концов, развлекаться на скутерах будут по два или даже по три человека, как на арендованных самокатах, и поэтому травмы, к сожалению, неизбежны», - уверен Вельт.

«Эстонская система здравоохранения и Отделение экстренной медицины не готовы принять такую большую дополнительную нагрузку. В любом случае, стоять в очереди на получение первой помощи и раньше можно было несколько часов, теперь это будет занимать еще больше времени. Я, конечно, не без горечи шучу, что латышам надо бы поставлять городу вместе с мопедами передвижные пункты первой помощи, а еще лучше - открыть Отделение экстренной медицины или компенсировать Больничной кассе стоимость дополнительной нагрузки», - сказал Вельт.