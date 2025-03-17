ИВАН МАКАРОВ Эстонию ожидают досрочные выборы в Рийгикогу? Пользы не будет

Правительственный кризис в Эстонии вызвал оживление в стане оппозиции, только что пополнившейся такой мощной политической силой как социал-демократы. «Отечество», Центристская партия и EKRE заявили о необходимости внеочередных выборов в Рийгикогу.

Желание оппозиции прийти к власти понятно, но что такие выборы дали бы жителям Эстонии, помимо очередной суматохи, миллионных затрат на проведение голосования и предвыборную рекламу, колоссальных внеочередных компенсаций уходящим министрам с их свитой канцлеров и советников?

Оппозиция ссылается на свои высокие рейтинги на фоне низкой популярности правящих партий. Это довольно веский аргумент, хотя действующая власть почти всегда проигрывает в популярности оппозиции, так как вынуждена принимать и непопулярные решения, которые всегда используются политическими противниками: вот они вас грабят и обижают, а вот мы бы, конечно, вас на руках носили, освободили от налогов и за свой счет отремонтировали дороги, раздавали бы бесплатно кефир и возили пенсионеров к тагильцам в Куршевель.

Но дорвавшись до власти, народные трибуны первым делом повышают себе зарплату и трудоустраивают все свое партийное кумовье.

Для того, чтобы понять роль рейтингов в правильной оценке избирательских приоритетов, нужно знать, что социологические опросы проводятся среди какой-нибудь тысячи «электоральных завсегдатаев», а на выборах одна партия получает сотни тысяч голосов. То есть разница в достоверности результатов космическая.