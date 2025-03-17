Распад правительства и формирование новой коалиции из двух партий с плохими рейтингами и на основе минимального парламентского большинства побуждает оппозицию призывать к внеочередным выборам в Рийгикогу. Иван Макаров разоблачает безосновательность этих призывов и сочувствует тем избирателям, которые устали от мейнстримных партий.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Эстонию ожидают досрочные выборы в Рийгикогу? Пользы не будет
Правительственный кризис в Эстонии вызвал оживление в стане оппозиции, только что пополнившейся такой мощной политической силой как социал-демократы. «Отечество», Центристская партия и EKRE заявили о необходимости внеочередных выборов в Рийгикогу.
Желание оппозиции прийти к власти понятно, но что такие выборы дали бы жителям Эстонии, помимо очередной суматохи, миллионных затрат на проведение голосования и предвыборную рекламу, колоссальных внеочередных компенсаций уходящим министрам с их свитой канцлеров и советников?
Оппозиция ссылается на свои высокие рейтинги на фоне низкой популярности правящих партий. Это довольно веский аргумент, хотя действующая власть почти всегда проигрывает в популярности оппозиции, так как вынуждена принимать и непопулярные решения, которые всегда используются политическими противниками: вот они вас грабят и обижают, а вот мы бы, конечно, вас на руках носили, освободили от налогов и за свой счет отремонтировали дороги, раздавали бы бесплатно кефир и возили пенсионеров к тагильцам в Куршевель.
Но дорвавшись до власти, народные трибуны первым делом повышают себе зарплату и трудоустраивают все свое партийное кумовье.
Для того, чтобы понять роль рейтингов в правильной оценке избирательских приоритетов, нужно знать, что социологические опросы проводятся среди какой-нибудь тысячи «электоральных завсегдатаев», а на выборах одна партия получает сотни тысяч голосов. То есть разница в достоверности результатов космическая.
Еще недавно EKRE кричала про свои низкие рейтинги и высокую популярность конкурентов, что все это надувательство, как и электронные выборы, и социологи подкуплены, а теперь, выйдя на второе место, народные консерваторы впали в эйфорию и требуют передела властного пирога.
Кто кричит громче всех?
Кому сейчас так нужны внеочередные выборы? «Отечество», принявшее в свое лоно массу перебежчиков из других партий, уже много месяцев имеет заоблачный по сравнению с остальными рейтинг, так что их обоснования весомее. Когда «Отечеству» предложили место в правительстве и министерские портфели, председатель партии Урмас Рейнсалу отказался. Да, его партия не хочет делиться своим высоким рейтингом с партиями власти, хотя это эгоистично по отношению к избирателям: могли бы помочь народу сразу, но пожадничали.
Будем надеяться, что «Отечество» в оппозиции еще два года удастся сохранить популярность, пока Урмас над рейтингом как над златом чахнет.
Внеочередных выборов требуют только что в третий раз признанная виновной в уголовном преступлении Центристская партия и сотрудничающая с ней EKRE, в прошлом году треснувшая пополам и попавшая под мощное влияние средневековых клерикалов. То есть перспектива подпасть под их законотворчество может оказаться пражком из огня да в полымя.
Для EKRE требование внеочередных выборов является перманентным состоянием, в последний раз правление этой партии добивалось досрочных выборов в августе прошлого года. Дело в том, что все остальные партии дистанцировались от народных консерваторов, которые почему-то наивно верят, что эту ситуацию можно исправить, постоянно перевыбирая парламент.
Досрочные выборы на фоне всеобщего страха?
В Эстонии, к счастью, не ведутся военные действия, но уже четвертый год идет страшная война в Украине, изнуряющая Европу в первую очередь психологически. Выборы, проходящие в условиях тревоги и страха, нередко дают удручающий результат.
В Грузии победили политические и экономические союзники России - государства, которое в ходе захватнической войны отобрало у грузин часть территории их и без того небольшой страны. В Румынии суд был вынужден отменить результаты первого тура президентских выборов, прошедшего под диктовку несметных полчищ нанятых Россией троллей.
Россия, которой десятилетиями правит узурпировавший власть «обнуленный» военный преступник, объявленный международным уголовным судом в розыск, требует от страны, которую каждый день бомбит и пятую часть территории которой оккупировала, проведения президентских выборов, рассчитывая усадить на этот пост Януковича vol.2
В Эстонии, к счастью, до очередных парламентских выборов остается еще достаточно много времени. К счастью потому, что нам не придется в ближайшее время терпеть в условиях страха перед войной и Россией сеющую панику и вражду предвыборную пропаганду центристов и экресцев. То, что мы постоянно наблюдаем на заседаниях Рийгикогу, все эти крики, угрозы и ультиматумы, не внушает надежд на то, что риторика на выборах удержится в рамках приличия.
Кто бы стал сейчас министрами от центристов и EKRE?
Ну предположим, что Центристская партия и EKRE получили достаточное количество мандатов и участвуют в формировании правительства. Каких министров они могли бы выдвинуть? Вы вообще видели центристскую фракцию Рийгикогу? Министр Евграфов? Или с трудом читающий с бумажки короткие никчемные вопросы министр дезинформации и вранья в облезлой комиссарской кожанке?
А вы слышали эти истошные крики экресцов из задних рядов? Каких руководителей высшего эшелона могут выдвинуть обескровленные внутренней междоусобицей протестные партии, из которых произошел массовый исход интеллектуалов и влиятельных политических персон?
Осенью в Эстонии должны пройти выборы в местные органы власти, и у оппозиции есть там все шансы самоутвердиться и достичь успеха. В Рийгикогу наши удельные партии уже в течение длительного времени не могут решить вопрос об участии или неучастии в выборах граждан стран-агрессоров, так что на выборах в Таллинне успех будет сопутствовать центристам, поддержка которых среди эстонцев в 12 (!) раз ниже, чем среди русскоязычных избирателей.
Альтернативы для граждан Эстонии, не желающих голосовать за политический мейнстрим, весьма плачевны. Выберешь социал-демократов - получишь ночных советников и розовые светофоры на пешеходных переходах. Выберешь Центристскую партию - получишь криминальную партию. Выберешь EKRE - получишь Московский партиархат и запрет абортов на муниципальном уровне.
А досрочные парламентские выборы - это очередной способ праздносидящей оппозиции помутить воду и привлечь к себе внимание. Реформисты и «Ээсти 200» имеют в Рийгикогу большинство, так что все равно ничего не получится. К тому же сидящие под окном внефракционные члены Рийгикогу, для которых это скорее всего последняя депутатская зарплата и щедрая ежемесячная компенсация, вряд ли захотят досрочно отказаться от безмятежного и сытного места работы, да еще в условиях экономического спада, который вызван не без их участия.
Дураков нет, или разве только среди не отличающихся цепкой памятью избирателей, в чем мы осенью, скорее всего, и убедимся.