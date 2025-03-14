Хотя Департамент окружающей среды планировал защитить леса, чтобы компенсировать воздействие проекта Rail Baltica на природу, из-за внутренней неорганизованности департамент выдал разрешение на вырубку леса в местах обитания глухарей на замещающих территориях Лыуна-Пярнумаа. Об этом говорится в свежем отчете Государственного контроля.
Госконтроль: действия Департамента окружающей среды нанесли ущерб и природе, и строительству Rail Baltica
Помимо прочего, было вырублено 17 гектаров леса, что привело к уничтожению замещающих лесов, считающихся лучшим местом обитания глухарей, в результате чего пришлось в качестве компенсации определить ограничительную зону в 26 раз превышающую запланированную замещающую территорию. Кроме того, вырубка леса задержала планирование железнодорожной линии Rail Baltica почти на семь месяцев.
Хотя и Департамент окружающей среды, и Центр управления государственными лесами (RMK) знали, какие леса и их буферные зоны предназначены для замены находящихся под угрозой мест обитания глухарей, которые будут уничтожены в результате строительства Rail Baltic, Департамент окружающей среды выдал RMK разрешение, в результате которого наряду с другими лесами было вырублено 17 гектаров самого ценного леса, запланированного в качестве места обитания глухарей.
В общей сложности Департамент окружающей среды выдал RMK и собственникам частных лесов разрешения на вырубку 1183 гектаров (доля RMK составила 1108 гектаров), но большую часть этих площадей все-таки не успели вырубить.
«Кажется, что как в Департаменте окружающей среды, так и в Центре управления государственными лесами возникла ситуация, когда правая рука не знает, что делает левая, и поэтому пострадали и природа, и лесное хозяйство, и проект строительства железной дороги, – сказал государственный контролер Янар Хольм. - Вырубка семнадцати гектаров леса привела к необходимости выделения дополнительных 443 гектаров коммерческого леса, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный местам обитания».
Департамент окружающей среды выдал в конце 2023 и начале 2024 года разрешение на вырубку леса в регионе Рейу в компенсационной зоне Rail Baltica и ее буферной зоне – в зонах, выбранных для компенсации ущерба от строительства новой железной дороги. Вырубка на компенсационных участках была выявлена случайно 28 января 2024 года. Вырубка леса, проведенная Центром управления государственными лесами (RMK), поставила под угрозу разработку проекта, представляющего первостепенный общественный интерес, и принятие регионального плана Лыуна-Пярнумаа было отложено примерно на семь месяцев, поскольку вырубленные участки должны были быть заменены новыми участками коммерческого леса, пригодного для обитания глухарей.
В результате действий Департамента окружающей среды и RMK был причинен вред территориям, которые должны были компенсировать ущерб, нанесенный зоне сети Natura 2000. В то же время вырубка компенсационных зон снижала вероятность того, что места обитания, разрушенные в результате строительства Rail Baltica, будут компенсированы таким образом, чтобы действительно удовлетворить потребности глухарей и улучшить состояние тамошней популяции.
Пригодность новых предложенных 443 гектаров компенсационных зон можно будет определить только спустя годы. Если меры компенсационной программы будут безрезультатными, то есть популяция глухарей в регионе не восстановится в необходимом объеме, в будущем эту программу потребуется дополнить, что может означать дальнейшие ограничения в части использования коммерческих лесов.
По мнению Департамента окружающей среды и RMK, решение о выдаче разрешений на вырубку в компенсационных зонах, связанных со строительством Rail Baltica, и в буферных зонах этих территорий было принято правильно. Но Госконтроль видит, что при оформлении разрешений на вырубку департамент не соблюдал принципов Закона об административном производстве и практику Государственного суда, поскольку были выявлены существенные ошибки в оценке и не был применен принцип осторожности. Департамент окружающей среды объяснил ситуацию тем, что эта информация не была включена в карту, и чиновник, выдавший разрешение на вырубку, не знал о природных ценностях и планируемых ограничениях в этом регионе.
Обоснование RMK заключалось в том что, хотя они участвовали в процессе выбора компенсационных зон и дали свое согласие в отношении программы, они не поняли содержания ограничений. Поскольку планирование с ограничениями, предусмотренными компенсационной программой, еще не было составлено, не существовало и юридических ограничений в отношении вырубки леса в данной зоне.
И все же после того, как стало известно о случае с Rail Baltica, выяснилось, что Департамент окружающей среды на самом деле не имел возможность действовать оперативно и наложить ограничения на предлагаемые компенсационные зоны. Позднее новые участки были внесены в картографическую систему Департамента окружающей среды всего за пару дней.
Госконтроль обращает внимание на то обстоятельство, что в соответствии с судебной практикой разрешение на вырубку леса является обычным административным актом, поэтому при выдаче разрешения на вырубку Департамент окружающей среды должен учитывать всю информацию, которая имеет значение для принятия решения. Нельзя основываться только на том, имеется ли соответствующая информация в картах Эстонской системы информации о природе (EELIS).
Во-вторых, и Департамент окружающей среды, и RMK должны учитывать в своих действиях принцип осторожности, вытекающий из законодательства в сфере окружающей среды. Это означает, что при планировании и осуществлении своей деятельности следует придерживаться консервативного подхода, т. е. если деятельность потенциально негативно влияет на природный объект, который находится под охраной или скоро будет взят под охрану то лучше воздержаться от такой деятельности.
Департамент окружающей среды также должен быть готов оперативно инициировать официальный процесс взятия природных ценностей под охрану, если имеющаяся информация указывает на то, что это оправдано.
В-третьих, как показали изменения в организации работы департамента в 2024 году, ничто не мешало Департаменту окружающей среды внести Rail Baltic в состав компенсационных и буферные зон EELIS.
Госконтроль в своем аудиторском отчете за 2023 год «Охрана природных ценностей и вырубка в охраняемых лесах» уже рекомендовал Департаменту окружающей среды обеспечивать оценку влияния вырубки на природные ценности до утверждения разрешения на вырубку. Госконтроль также рекомендовал не допускать вырубки в зонах, которые должны находиться под защитой. Разрешение на вырубку в компенсационных зонах Rail Baltica показывает, что Департамент окружающей среды не выполнил эти рекомендации, и что организация работы департамента по-прежнему имеет недостатки, что может привести к причинению ущерба природе.
Госконтроль повторяет свою рекомендацию Департаменту окружающей среды перед выдачей разрешения на вырубку оценивать влияние вырубки на природные ценности лесного массива и прилегающих территорий. Необходимо улучшить обмен информацией внутри учреждения и сотрудничество между отделами. Прежде всего, необходимо обеспечить обмен информацией между отделом лесного хозяйства и отделом охраны природы, чтобы исключить случаи, когда высокоценные леса разрешается вырубать до того, как их успевают взять под охрану.
Справочная информация
Аудит ставил своей целью определить, обеспечивает ли, и каким образом, Департамент окружающей среды оценку воздействия вырубки леса на природные ценности до утверждения разрешения на вырубку в охраняемом лесу, а также является ли информация в касающихся окружающей среды регистрах актуальной и позволяет ли она предотвратить принятие решений, наносящих вред окружающей среде. В аудите дана оценка выполнения рекомендаций, данных в аудиторском отчете за 2023 год «Охрана природных ценностей и вырубка в охраняемых лесах».