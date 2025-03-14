Госконтроль: действия Департамента окружающей среды нанесли ущерб и природе, и строительству Rail Baltica

В результате действий Департамента окружающей среды и RMK был причинен вред территориям, которые должны были компенсировать ущерб, нанесенный зоне сети Natura 2000. В то же время вырубка компенсационных зон снижала вероятность того, что места обитания, разрушенные в результате строительства Rail Baltica, будут компенсированы таким образом, чтобы действительно удовлетворить потребности глухарей и улучшить состояние тамошней популяции.

Пригодность новых предложенных 443 гектаров компенсационных зон можно будет определить только спустя годы. Если меры компенсационной программы будут безрезультатными, то есть популяция глухарей в регионе не восстановится в необходимом объеме, в будущем эту программу потребуется дополнить, что может означать дальнейшие ограничения в части использования коммерческих лесов.

По мнению Департамента окружающей среды и RMK, решение о выдаче разрешений на вырубку в компенсационных зонах, связанных со строительством Rail Baltica, и в буферных зонах этих территорий было принято правильно. Но Госконтроль видит, что при оформлении разрешений на вырубку департамент не соблюдал принципов Закона об административном производстве и практику Государственного суда, поскольку были выявлены существенные ошибки в оценке и не был применен принцип осторожности. Департамент окружающей среды объяснил ситуацию тем, что эта информация не была включена в карту, и чиновник, выдавший разрешение на вырубку, не знал о природных ценностях и планируемых ограничениях в этом регионе.