Самое время следить за рынком: значительного роста цен на новые квартиры пока не ожидается

Больше всего сделок с новостройками совершается в Хааберсти, где цены ниже, а предложений больше, однако покупатели также высоко ценят Кесклинн и Пыхья-Таллинн. По словам руководителя по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя, большой потенциал есть у Ласнамяэ, где на данный момент предложение новых квартир крайне ограничено. Активизация рынка также может привести к увеличению числа предложений в ближайших к Таллинну волостях.

Если в годы с наибольшими объемами продаж остаток непроданных новостроек обычно соответствовал годовому объему сделок, то, по данным девелопера Bonava, нынешний объем непроданных квартир уже эквивалентен двум годам продаж.

«Девелоперы активно продолжают работу, но третий год экономического спада и высокие процентные ставки неизбежно сделали покупателей более осторожными, что привело к увеличению количества непроданных новостроек, - пояснил руководитель Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. - В то же время это хорошая возможность для покупателей: если кто-то мечтает о покупке новой квартиры, сейчас самое время следить за рынком, поскольку выбор районов и планировок весьма широк».

На портале Kinnisvara24 выставлено на продажу 176 новых объектов. По сравнению с прошлым годом количество предложений увеличилось на 20%.