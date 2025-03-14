Прокурор потребовал пожизненного заключения для Тордена за пять военных преступлений на востоке Украины в 2014 году. Окружной суд отклонил одно обвинение.

Суд отклонил обвинение, что Торден, будучи замкомандира «Русича», координировал действия бойцов, когда 5 сентября 2014 года они устроили засаду и поджог, используя украинский флаг.

Это первый случай, когда в Финляндии были выдвинуты и рассмотрены в суде обвинения в совершении военных преступлений во время войны на Украине.

Rus.Postimees ранее писал, что Торден ранее носил имя Ян Петровский и под этим именем он находится в списке санкций Европейского союза против России. Тордена считают основателем и одним из командиров российской неонацистской организации «Русич». Этот отряд действовал в Украине вместе с российской частной военной компанией «Вагнер».

Группировка начала терроризировать украинцев еще в 2014 году. В Украине Тордена подозревают в участии в террористической организации и в деятельности этой группы.

Торден был задержан в Финляндии 20 июля в аэропорту Хельсинки-Вантаа на выходе на рейс в Ниццу, когда пограничный контроль проверял иностранцев. Торден предъявил российский паспорт и вид на жительство в Финляндии. Пограничники подозревали, что Торден ранее был известен как Ян Петровский. Согласно официальным данным, Норвегия и Чехия запретили Петровскому въезд в Шенгенскую зону.