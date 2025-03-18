Последние соцопросы, проведенные в РФ на фоне активной дипломатии Трампа, дают парадоксальный результат: жители РФ и хотят завершения войны, и считают, что РФ должна воевать до победы. Андрей Кузичкин напоминает, что одержимость идеей мира и готовность воевать вечно у одного и того же общества были описаны еще Оруэллом в романе «1984».
Инициативы президента Трампа по активизации переговоров с Украиной и Россией с целью прекращения боевых действий между ними привели в движение не только мировую дипломатию, но и все российское общество. Однако при этом новые тренды не получили развития и радикальных изменений в настроении граждан России не случилось. Произошла лишь некоторая коррекция, не затронувшая базовых ценностей и представлений о войне.
Злая Америка и добрый Трамп
Аналитики из «Левада-центра», продолжающие в непростых условиях изучать общественное мнение в России, еще в августе прошлого года отметили рост числа россиян, выступающих за скорейшее окончание войны и мирные переговоры. Триггером послужили события в Курской области России, куда вошла армия Украины и взяла под контроль обширные территории и райцентр Суджу.
Число сторонников мира мгновенно увеличилось с 50% до 60%. После первых контактов Трампа и Путина в этом году, уже 67% россиян поддержали мирные переговоры, но 30% выступили за продолжение войны до достижения целей «специальной военной операции» в Украине. Парадоксально, но факт: самыми активными сторонниками мира оказались лоялисты, полностью одобряющие политику Путина.
Их позиция была мотивирована желанием прекратить гибель людей на войне. При этом проекта будущего мира с Украиной лоялисты не предлагают, делегируя Путину право самому решать, когда и на каких условиях заключить мир с Украиной. Однако 80% сторонников мира выступают категорически против территориальных уступок.
Эти настроения обусловлены тем, что 75% россиян абсолютно уверены, что Россия побеждает в войне, а значит, должна диктовать условия мира, который, в общественном мнении, больше похож на капитуляцию Киева. Более 80% опрошенных хотели бы гарантий прав русскоязычного населения и защиты статуса Русской православной церкви в Украине. Сформированный российской пропагандой нарратив, что защита соотечественников - это главная цель «спецоперации», на протяжении трех лет войны не подвергся коррекции и деструкции.
В то же время довольно существенно изменились взгляды россиян на состав договаривающихся сторон. Если в прошлом году боле 50% опрошенных соглашались, что Россия должна вести переговоры с Европой, а 30% не исключали участия в переговорах Украины, то после инаугурации Трампа приоритеты стали иными.
Согласно опросам, проведенным в феврале 2025 года, 70% россиян видят главного переговорщика в лице США, 50% считают возможным переговоры напрямую с Украиной, и только 25% согласны, что Европе тоже есть место за столом переговоров.
Представление о роли Евросоюза в российско-украинском конфликте в общественном мнении россиян менялось весь прошлый год. Сначала европейские страны воспринимались как марионетки Америки, действующие по указанию Вашингтона. Но жесткие заявления и активная роль в противодействии России и в поддержке Украины главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн и президента Франции Эмманюэля Макрона заставили россиян свою позицию пересмотреть.
Теперь Евросоюз занял место главного врага России (не считая Украины), потеснив США: в феврале этого года 50% опрошенных плохо относились к США, а 60% плохо относились к ЕС. К Украине негативно относится 68% россиян.
А вот отношение россиян к персоне Дональда Трампа по сравнению с отношением к Джо Байдену представляет разительный контраст: «хорошо» и «в основном хорошо» Трампа оценивает 51% опрошенных, а Байдена позитивно оценивают только 4% респондентов.
Плохо к Трампу относится 18% россиян, а Байдена не любит почти 80% опрошенных. Таким образом создается «феномен Трампа», когда российское общественное мнение считает Америку плохой, а ее президента - хорошим. Аналитика здесь бессильна. Вспоминаются подходящие к случаю слова поэта: «Умом Россию не понять…».
Но если вспомнить антиутопию «1984» Оруэлла, в которой описан мир людей с перевернутым сознанием и зеркальной реальностью, то эта матрица легко накладывается на современное российское общество, одновременно одержимое идеей мира и готовое воевать до бесконечности. Добро и зло заключили союз, поэтому добрый Трамп и злая Америка - это просто каверза российской действительности.
Успешная адаптация к войне отодвигает перспективы ее окончания
Многие эксперты по России, довольно хорошо знающие страну, тем не менее продолжают удивляться парадоксам российской жизни. Более всего их поражает долготерпение граждан, которые живут четвертый год бок о бок с войной, но не думают протестовать против тягот и лишений военного времени. Непротивление войне дает основания для выводов о тотальной поддержке россиянами войны в Украине. Все так. Да не так.
На самом деле россияне живут совсем в иной реальности, созданной усилиями российской пропаганды. В этом мире, сконструированном кремлевскими демиургами, существует великая, могучая, изобильная, нравственно чистая и духовно богатая Россия, на которую Богом возложена миссия спасать народы загнивающего Запада из адского болота разврата и разложения.
Поэтому Россия - извечная жертва происков Сатаны, и вынуждена защищаться от внешних и внутренних врагов. И война с Украиной - это борьба за сохранение России и одновременно спасение украинцев от тлетворного сатанинского влияния Запада. Это духовная грань состояния российского общества. Но есть и вполне материальная составляющая.
Авторитарный популизм
Дело в том, что Путин создал уникальный формат государства - авторитарный популизм. За счет сверхдоходов от продажи нефтегазовых ресурсов, Путин сумел подкупить бюрократию и бизнес, медиа и общественные организации. Существующая система управления не требует массовых репрессий и тотального контроля. Массовый характер репрессий при Сталине носил демонстративный характер, чтобы держать общество в страхе.
В стране без интернета и телевидения нужно было посадить и расстрелять несколько миллионов человек, чтобы об этом узнали все. Современные информационные технологии и механизмы коммуникаций позволяют репрессии осуществлять точечно. Посадили одного нелояльного бизнесмена в Воронеже. Через день об этом будут знать бизнесмены по всей России. Будут знать и бояться.
Не нужна и тотальная цензура: закрыли несколько независимых медиа, посадили с десяток журналистов, еще 100 человек объявили иноагентами, отменили пару спектаклей, и оставшиеся общественные и культурные институты будут парализованы страхом и включат механизм самоцензуры.
Если не хочешь дополнительных налоговых проверок и визитов прокуратуры, будешь отправлять гуманитарную помощь на фронт. Если хочешь президентский грант получить, организуешь патриотическое мероприятие и заставишь пятилетних детей маршировать в военной форме. Так работает эта система.
Граждане как бенефициары войны
А рядовые российские граждане в большинстве своем также стали бенефициарами войны. Государственные заказы обеспечили бесперебойную работу оборонных предприятий. Дефицит кадров привел к высокой конкуренции на рынке труда и зарплатному ралли. Работодатели вынуждены повышать зарплату, чтобы нанять специалистов и обеспечить выполнение госзаказа. Зарплата на военных заводах за три года выросла в среднем с 500 до 3000 евро.
Хорошие доходы гарантированы членам семей участников «спецоперации», а особенно их вдовам. Да, бывают казусы, когда в Мурманске подарили вдовам мясорубки, а в Карелии - крючки для сумок. И вы думаете, что кто-нибудь из вдов возмутился? Никто. Потому что отказаться от такого подарка - испортить отношения с властью. А власть не только мясорубки дарит, но и выплачивает за погибших по 150 000 евро. Для России - это огромные деньги.
На эти деньги можно купить и квартиру хорошую, и машину дорогую. И развлечься можно. Вдова одного из погибших бойцов ЧВК «Вагнер» рассказала, как через 40 дней после гибели мужа улетела отдыхать на Мальдивы, и была очень возмущена травлей, которую ей устроили в социальных сетях в связи с роскошным отдыхом на «похоронные» (или «гробовые», как говорят в России) деньги.
Знаю об одной семье из алтайского села. Мужчина отбывал наказание за сбыт наркотиков. Заключил контракт с Минобороны, уехал воевать в Украину. Ежемесячно получает по 2000 евро. Посылает 500 евро жене, 500 евро перечисляет церкви адвентистов, остальные тратит на наркотики. И жена этого «героя», который раз в полгода приезжает домой, напивается и избивает свою супругу, мечтает об одном: «Убили бы его скорее. Получила бы деньги и жила спокойно».
Война стала органичной частью жизни россиян, и они перестали ее замечать. Даже массовый налет украинских дронов в ночь на 11 марта на Москву и другие регионы не вызвал какой-то бурной реакции в российском обществе. И масштаб ущерба никого не впечатлил, и число погибших не шокировало.
Кроме того, в российской провинции не любят Москву и москвичей из-за их богатой и сытной жизни, поэтому сочувствия особого они не получили. Я общался с жителями Томска после этой атаки. Сторонники Путина сказали, что ничего хорошего от Украины они и не ждали. А несторонники Путина сказали: «Скорее бы это все закончилось».
Санкции не пугают
Санкции Запада также не вызывают особого возмущения у россиян. Во-первых, российская экономика интегрирована в мировой рынок, поэтому через страны Средней Азии, из Южной Кореи, Китая, Индии, Турции, арабские и южноамериканские страны в Россию по «параллельному» импорту поступает большой ассортимент потребительских товаров и продовольствия. Во-вторых, западные санкции вводились так медленно, что кошка привыкла, когда ей отрубали хвост по частям.
77% опрошенных в феврале россиян считают, что санкции не влияют на их повседневную жизнь и даже не думают увязывать мирный договор с Украиной с их отменой. Рассуждают россияне так: отменят санкции - хорошо, не отменят - проживем и с санкциями. Главное – не поддаваться давлению Запада и идти своим путем. Идти до конца - до победы. К сожалению, эти мнения совпадают с позицией российского руководства и ставят под сомнение возможности скорого компромисса в мирных переговорах.
Трамп, конечно, мечтает о статусе лучшего миротворца в истории и предложил мир в виде сделки. Но он не учел, что предлагает сделку россиянам, для которых мир - это война, а война - это мир. И предмета для торга здесь просто нет.