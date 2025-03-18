Граждане как бенефициары войны

А рядовые российские граждане в большинстве своем также стали бенефициарами войны. Государственные заказы обеспечили бесперебойную работу оборонных предприятий. Дефицит кадров привел к высокой конкуренции на рынке труда и зарплатному ралли. Работодатели вынуждены повышать зарплату, чтобы нанять специалистов и обеспечить выполнение госзаказа. Зарплата на военных заводах за три года выросла в среднем с 500 до 3000 евро.

Хорошие доходы гарантированы членам семей участников «спецоперации», а особенно их вдовам. Да, бывают казусы, когда в Мурманске подарили вдовам мясорубки, а в Карелии - крючки для сумок. И вы думаете, что кто-нибудь из вдов возмутился? Никто. Потому что отказаться от такого подарка - испортить отношения с властью. А власть не только мясорубки дарит, но и выплачивает за погибших по 150 000 евро. Для России - это огромные деньги.

На эти деньги можно купить и квартиру хорошую, и машину дорогую. И развлечься можно. Вдова одного из погибших бойцов ЧВК «Вагнер» рассказала, как через 40 дней после гибели мужа улетела отдыхать на Мальдивы, и была очень возмущена травлей, которую ей устроили в социальных сетях в связи с роскошным отдыхом на «похоронные» (или «гробовые», как говорят в России) деньги.