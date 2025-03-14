По словам российского президента, ключевыми вопросами являются дальнейшие поставки вооружений Украине, контроль за прекращением огня и вывод украинских войск с территории Курской области.

В его выступлении чувствовалась импровизация: он приводил случайные аргументы, которые пришли ему в голову.

Таким образом, президент России не дал категорического отказа на предложение США, а скорее рассуждал о якобы нерешенных проблемах. Однако, чтобы не оставалось сомнений в истинном значении послания Кремля, слово передали его советнику по внешней политике.

Советник российского президента Ушаков, который крайне редко выступает в СМИ, заявил, что Москва не заинтересована в подписании временного соглашения о перемирии, а рассматривает только вариант долгосрочного урегулирования.

На данный момент ни одна из сторон не раскрыла подробности вчерашних переговоров спецпредставителя президента США в Москве.

Пока можно предположить, что российская позиция еще не окончательна. Кремль рассчитывает, что США вновь окажут давление на Украину и прекратят военную помощь, чтобы ускорить переговорный процесс.

Также заметно, что у России недостаточно резервов для крупного наступления. Хотя возвращение контроля над Курской областью стало для российского командования важным успехом, в Донбассе наступательные действия в течение последнего года не принесли значительных результатов, а украинская армия сохранила боеспособность.

Российские войска в этом регионе в последние месяцы не смогли продвинуться вперед и подкрепить территориальные претензии Кремля.