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Райнер Сакс Россия боится – и это определяет ее условия перемирия

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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Maxim Shemetov

Президент России заявил, что согласен на предложение о перемирии, но только в случае достижения устойчивого результата. Иными словами, российский лидер требует немедленного согласования окончательных условий мирного договора, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.

По словам российского президента, ключевыми вопросами являются дальнейшие поставки вооружений Украине, контроль за прекращением огня и вывод украинских войск с территории Курской области.

В его выступлении чувствовалась импровизация: он приводил случайные аргументы, которые пришли ему в голову.

Таким образом, президент России не дал категорического отказа на предложение США, а скорее рассуждал о якобы нерешенных проблемах. Однако, чтобы не оставалось сомнений в истинном значении послания Кремля, слово передали его советнику по внешней политике.

Советник российского президента Ушаков, который крайне редко выступает в СМИ, заявил, что Москва не заинтересована в подписании временного соглашения о перемирии, а рассматривает только вариант долгосрочного урегулирования.

На данный момент ни одна из сторон не раскрыла подробности вчерашних переговоров спецпредставителя президента США в Москве.

Пока можно предположить, что российская позиция еще не окончательна. Кремль рассчитывает, что США вновь окажут давление на Украину и прекратят военную помощь, чтобы ускорить переговорный процесс.

Также заметно, что у России недостаточно резервов для крупного наступления. Хотя возвращение контроля над Курской областью стало для российского командования важным успехом, в Донбассе наступательные действия в течение последнего года не принесли значительных результатов, а украинская армия сохранила боеспособность.

Российские войска в этом регионе в последние месяцы не смогли продвинуться вперед и подкрепить территориальные претензии Кремля.

Хрупкое перемирие без четкой временной перспективы невыгодно российскому руководству, так как вся армия, сконцентрированная против Украины, должна будет оставаться в боевой готовности без возможности расформирования подразделений.

Если перемирие будет заключено с учетом нынешней линии фронта, Россия не сможет захватить дополнительные территории, переговоры затянутся, а снятие санкций станет все более проблематичным. Поэтому можно предположить, что Москва попытается добиться всех своих требований сразу.

При этом хрупкое и неопределенное во времени перемирие несет для Кремля еще одну угрозу – риск массового недовольства в армии. После мятежа подразделений ЧВК «Вагнер» российское руководство проявляет особенную осторожность в этом вопросе.

Президент России избегает открытого конфликта с американским лидером, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Его действия показывают стремление учитывать личные качества Дональда Трампа и не провоцировать его на эмоциональные решения, например, поставки Украине более мощного вооружения.

Двусторонний мирный процесс с США в целом устраивает Россию – главная цель Кремля сейчас заключается не в срыве переговоров, а в попытках склонить Вашингтон к принятию российских условий.

В то же время Финляндия и Швеция объявили о новых пакетах военной помощи Украине на сотни миллионов евро, что усилит боеспособность украинских сухопутных войск.

Тем временем Армения и Азербайджан заявили, что работа над текстом мирного договора близка к завершению. Однако впереди еще сложный путь. Примечательно, что переговоры идут без участия России – и это, вероятно, одна из причин их прогресса.

Также стоит отметить, что, несмотря на события последних двух лет, армянскому правительству удалось сохранить власть и продолжить реформы в стране.

Взрывы на территории России и Украины

Украинские дроны атаковали завод в Калужской области, где, по некоторым данным, тайно производились ударные беспилотники для нужд российской армии.

Сегодня ночью беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу (по другим данным – по нефтехранилищу) в порту Туапсе на Черном море. Также появились сообщения о полетах дронов в районе Москвы.

В ответ российская армия продолжает атаки беспилотниками. Сегодня ночью вновь подверглись ударам несколько украинских городов, главным объектом нападения стал Харьков. Город Херсон вчера подвергся ударам с использованием планирующих авиабомба.

Ситуация на фронте

Общая активность российской армии за сутки осталась на прежнем уровне. Кремль пытается компенсировать низкую активность сухопутных войск тактической авиацией и ударами беспилотников. Бронированная техника применяется редко, большинство атак осуществляется малыми пехотными группами.

  • На Курском направлении российская армия утратила инициативу и не смогла продвинуться вперед. В настоящий момент российские военные сосредоточены на консолидации контроля над захваченными районами и налаживании логистики. Небольшие диверсионные группы пытались проникнуть на территорию Украины, но были уничтожены.
  • На Харьковском направлении Россия расширила зону локальных атак, однако добиться успеха не удалось.
  • На Купянском направлении активность российских войск остается низкой, без значительных изменений.
  • На Лиманском направлении российские войска продолжают интенсивные атаки, но украинская оборона держится.
  • Безрезультатные штурмовые попытки продолжаются в направлении Северска.
  • В районе Бахмута у российской армии недостаточно сил для дальнейшего наступления на Часов Яр.
  • На Торецком направлении замечено, что российское командование перебросило сюда подразделения стратегических ракетных войск, что является тревожным сигналом. Обычно эти войска не участвуют в боевых действиях, и их применение указывает на нехватку резервов. Кремль пытается любой ценой остановить продвижение Украины и вернуть утраченные позиции, однако вчерашние атаки в этом районе не увенчались успехом.
  • На Покровском направлении российские войска предпринимают большие усилия для перехвата инициативы, но безуспешно. На одном из участков украинская армия немного улучшила позиции, однако в целом ситуация остается неизменной.
  • Юго-западнее Донецка активность российских подразделений вчера была низкой.
  • На южном фронте российская армия продолжает активные атаки в районе поселка Гуляйполе, а также предприняла несколько попыток наступления на Ореховском направлении. Однако линия фронта остается неизменной.
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