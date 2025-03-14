Президент России заявил, что согласен на предложение о перемирии, но только в случае достижения устойчивого результата. Иными словами, российский лидер требует немедленного согласования окончательных условий мирного договора, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Россия боится – и это определяет ее условия перемирия
По словам российского президента, ключевыми вопросами являются дальнейшие поставки вооружений Украине, контроль за прекращением огня и вывод украинских войск с территории Курской области.
В его выступлении чувствовалась импровизация: он приводил случайные аргументы, которые пришли ему в голову.
Таким образом, президент России не дал категорического отказа на предложение США, а скорее рассуждал о якобы нерешенных проблемах. Однако, чтобы не оставалось сомнений в истинном значении послания Кремля, слово передали его советнику по внешней политике.
Советник российского президента Ушаков, который крайне редко выступает в СМИ, заявил, что Москва не заинтересована в подписании временного соглашения о перемирии, а рассматривает только вариант долгосрочного урегулирования.
На данный момент ни одна из сторон не раскрыла подробности вчерашних переговоров спецпредставителя президента США в Москве.
Пока можно предположить, что российская позиция еще не окончательна. Кремль рассчитывает, что США вновь окажут давление на Украину и прекратят военную помощь, чтобы ускорить переговорный процесс.
Также заметно, что у России недостаточно резервов для крупного наступления. Хотя возвращение контроля над Курской областью стало для российского командования важным успехом, в Донбассе наступательные действия в течение последнего года не принесли значительных результатов, а украинская армия сохранила боеспособность.
Российские войска в этом регионе в последние месяцы не смогли продвинуться вперед и подкрепить территориальные претензии Кремля.
Хрупкое перемирие без четкой временной перспективы невыгодно российскому руководству, так как вся армия, сконцентрированная против Украины, должна будет оставаться в боевой готовности без возможности расформирования подразделений.
Если перемирие будет заключено с учетом нынешней линии фронта, Россия не сможет захватить дополнительные территории, переговоры затянутся, а снятие санкций станет все более проблематичным. Поэтому можно предположить, что Москва попытается добиться всех своих требований сразу.
При этом хрупкое и неопределенное во времени перемирие несет для Кремля еще одну угрозу – риск массового недовольства в армии. После мятежа подразделений ЧВК «Вагнер» российское руководство проявляет особенную осторожность в этом вопросе.
Президент России избегает открытого конфликта с американским лидером, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Его действия показывают стремление учитывать личные качества Дональда Трампа и не провоцировать его на эмоциональные решения, например, поставки Украине более мощного вооружения.
Двусторонний мирный процесс с США в целом устраивает Россию – главная цель Кремля сейчас заключается не в срыве переговоров, а в попытках склонить Вашингтон к принятию российских условий.
В то же время Финляндия и Швеция объявили о новых пакетах военной помощи Украине на сотни миллионов евро, что усилит боеспособность украинских сухопутных войск.
Тем временем Армения и Азербайджан заявили, что работа над текстом мирного договора близка к завершению. Однако впереди еще сложный путь. Примечательно, что переговоры идут без участия России – и это, вероятно, одна из причин их прогресса.
Также стоит отметить, что, несмотря на события последних двух лет, армянскому правительству удалось сохранить власть и продолжить реформы в стране.
Взрывы на территории России и Украины
Украинские дроны атаковали завод в Калужской области, где, по некоторым данным, тайно производились ударные беспилотники для нужд российской армии.
Сегодня ночью беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу (по другим данным – по нефтехранилищу) в порту Туапсе на Черном море. Также появились сообщения о полетах дронов в районе Москвы.
В ответ российская армия продолжает атаки беспилотниками. Сегодня ночью вновь подверглись ударам несколько украинских городов, главным объектом нападения стал Харьков. Город Херсон вчера подвергся ударам с использованием планирующих авиабомба.
Ситуация на фронте
Общая активность российской армии за сутки осталась на прежнем уровне. Кремль пытается компенсировать низкую активность сухопутных войск тактической авиацией и ударами беспилотников. Бронированная техника применяется редко, большинство атак осуществляется малыми пехотными группами.
- На Курском направлении российская армия утратила инициативу и не смогла продвинуться вперед. В настоящий момент российские военные сосредоточены на консолидации контроля над захваченными районами и налаживании логистики. Небольшие диверсионные группы пытались проникнуть на территорию Украины, но были уничтожены.
- На Харьковском направлении Россия расширила зону локальных атак, однако добиться успеха не удалось.
- На Купянском направлении активность российских войск остается низкой, без значительных изменений.
- На Лиманском направлении российские войска продолжают интенсивные атаки, но украинская оборона держится.
- Безрезультатные штурмовые попытки продолжаются в направлении Северска.
- В районе Бахмута у российской армии недостаточно сил для дальнейшего наступления на Часов Яр.
- На Торецком направлении замечено, что российское командование перебросило сюда подразделения стратегических ракетных войск, что является тревожным сигналом. Обычно эти войска не участвуют в боевых действиях, и их применение указывает на нехватку резервов. Кремль пытается любой ценой остановить продвижение Украины и вернуть утраченные позиции, однако вчерашние атаки в этом районе не увенчались успехом.
- На Покровском направлении российские войска предпринимают большие усилия для перехвата инициативы, но безуспешно. На одном из участков украинская армия немного улучшила позиции, однако в целом ситуация остается неизменной.
- Юго-западнее Донецка активность российских подразделений вчера была низкой.
- На южном фронте российская армия продолжает активные атаки в районе поселка Гуляйполе, а также предприняла несколько попыток наступления на Ореховском направлении. Однако линия фронта остается неизменной.