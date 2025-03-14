Самолет специального посланника президента США Стива Уиткоффа покинул российскую столицу. Он приезжал на переговоры с Путиным, но состоялась ли встреча, пока не сообщается. В четверг Путин фактически отказался от перемирия с Украиной.
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Спецпосланник Трампа улетел из Москвы. Была ли встреча с Путиным – неизвестно
Самолет Gulfstream G650, на котором перемещается спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вылетел из московского аэропорта Внуково в ночь на 14 марта. Об этом в пятницу сообщают российские СМИ. Через два с половиной часа после вылета самолет приземлился в столице Азербайджана - Баку.