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Спецпосланник Трампа улетел из Москвы. Была ли встреча с Путиным – неизвестно

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Cпецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Cпецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Фото: CNP/AdMedia/SIPA/CNP/AdMedia/SIPA

​Самолет специального посланника президента США Стива Уиткоффа покинул российскую столицу. Он приезжал на переговоры с Путиным, но состоялась ли встреча, пока не сообщается. В четверг Путин фактически отказался от перемирия с Украиной.

Самолет Gulfstream G650, на котором перемещается спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вылетел из московского аэропорта Внуково в ночь на 14 марта. Об этом в пятницу сообщают российские СМИ. Через два с половиной часа после вылета самолет приземлился в столице Азербайджана - Баку.

Ранее в Кремле сообщали, что Уиткофф планировал встретиться с Путиным. Белый дом в свою очередь сообщал лишь о том, что спецпосланник Трампа проведет в Москве переговоры по мирному соглашению в Украине.

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