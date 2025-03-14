Спецпосланник Трампа улетел из Москвы. Была ли встреча с Путиным – неизвестно

Самолет Gulfstream G650, на котором перемещается спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вылетел из московского аэропорта Внуково в ночь на 14 марта. Об этом в пятницу сообщают российские СМИ. Через два с половиной часа после вылета самолет приземлился в столице Азербайджана - Баку.