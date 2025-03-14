США и Россия обсуждают совместные проекты в Арктике. Об этом говорят источники СМИ, знакомые с ходом переговоров, и подтверждает один из участников - руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, которого Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
Полюс конфликта. США, Россия и Китай столкнутся в Арктике?
В американской Арктической стратегии, опубликованной еще при Джо Байдене, говорится, что конфликт с Западом заставил Россию углубить взаимодействие с Китаем, в том числе в Арктике. При этом именно Китай, у которого нет прямого доступа в Арктику, назван в стратегии ключевым соперником США в регионе.
Как далеко зашло сотрудничество России и Китая - и каким образом США могут вмешаться?
Почему именно Арктика?
Таяние льдов в Арктике кардинально меняет экономический ландшафт региона. По некоторым прогнозам, уже к концу десятилетия в Северном Ледовитом океане может стать возможной круглогодичная навигация, что открывает новые перспективы для развития торговых маршрутов и добычи природных ресурсов.
По данным американской Геологической службы, в Арктике, в том числе, могут быть сосредоточены более 30% неразведанных мировых запасов газа (47 трлн кубометров) и более 10% неразведанных запасов нефти (90 млрд баррелей). Надо правда учитывать что в процессе разведки эти оценки будут уточняться.
«Изменение климата меняет ситуацию, создает новых победителей и проигравших, - говорит в интервью DW основатель некоммерческого аналитического центра Arctic Institute Мальте Гумперт. - Появятся экономические возможности. Но возникнут и проблемы для коренных народов, для местного населения, которое живет в регионе».
Какие страны претендуют на Арктику
Так называемая «арктическая пятерка» включает Данию, Канаду, Норвегию, Россию и США. Помимо них, территории за Полярным кругом имеют Исландия, Финляндия и Швеция, однако у них нет значительных береговых линий.
Страны «арктической пятерки» обладают правом на разработку природных ресурсов в своих исключительных экономических зонах. Они также входят в Арктический совет - организацию, созданную в 1996 году для координации сотрудничества. Однако у совета нет реальных полномочий.
Кроме того, арктические державы претендуют на участки шельфа за пределами своих исключительных экономических зон. Их заявки частично пересекаются, особенно в районе Северного полюса. Формальное решение должна принять Комиссия ООН по границам континентального шельфа.
Россия и Канада изначально претендовали на 1,2 млн кв. км шельфа каждая, но затем расширили претензии до 2 млн кв. км. Дания от имени Гренландии претендует на почти 900 тыс. кв. км. Вероятно, именно этим объясняется стремление Дональда Трампа включить Гренландию в состав США. Сами США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, которая регулирует процесс, поэтому подать формальную заявку они не могут.
Почему США считают Китай главным конкурентом в Арктике
В американской Арктической стратегии говорится, что Россия не сможет финансировать арктические проекты в одиночку. Без сотрудничества с Западом, в частности с США, ей придется искать поддержку у Китая.
Вашингтон также обеспокоен военным сотрудничеством России и Китая в Арктике. В стратегии отмечается, что в 2022 и 2023 годах корабли ВМС Китая и ВМФ России проводили совместные операции в международных водах у побережья Аляски. Кроме того, береговая охрана КНР и российская ФСБ подписали меморандум о взаимопонимании.
В итоге в новой стратегии Китаю уделено даже больше внимания, чем России. В документе 2019 года он упоминался, но не был в центре внимания. А в более ранних версиях о нем не говорилось вовсе.
Как Китай прорывается в Арктику
Китай официально заявил о своих интересах в Арктике в 2018 году, выпустив документ под названием «Белая книга по арктической политике». В нем Пекин заявил, что ресурсы Арктики являются достоянием всего человечества. Соответственно, и Китай имеет право на их использование. В этом контексте Китай назвал себя «приарктическим государством».
С тех пор Китай предпринял множество попыток наладить сотрудничество со странами «арктической пятерки». Однако они не привели к значимым результатам, констатирует аналитик Шведского национального китайского центра Патрик Андерссон. Например, в Гренландии попытки Китая инвестировать в инфраструктурные проекты были заблокированы Данией по соображениям безопасности.
Более-менее продуктивные отношения у Китая есть лишь с Россией, для которой он является основным экономическим партнером. Однако крупный проект пока есть только один: Китай поставлял оборудование для строительства «Арктик СПГ-2». И даже этот проект в последние месяцы оказался по сути парализован - из-за санкций, введенных в конце прошлого года администрацией Джо Байдена.
Как может развиваться соперничество в Арктике
Сотрудничество между Россией и Китаем в Арктике осложняется различием в подходах, замечает исследователь внешней политики Китая Андрей Дагаев. Китай рассматривает Арктику как общее наследие человечества, в то время как Россия в своих «Основах государственной политики в Арктике на период до 2035 года» фокусируется на «обеспечении суверенитета и территориальной целостности».
Теоретически основная конкуренция в Арктике в будущем действительно может развернуться между США и Китаем, отмечают специалисты американского исследовательского центра RAND. Если после окончания войны против Украины Россия останется изолированной от Запада, она может быть вынуждена пойти на уступки Китаю и, в конечном итоге, «отдать ему ключи» от региона.
Таким образом, США сейчас могут действовать на опережение. Что они могут предложить России? Как минимум, возобновление старых совместных проектов. ExxonMobil и «Роснефть» ранее вместе разведывали несколько участков в Карском море. В результате в 2014 году было открыто месторождение «Победа» с запасами 130 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Разработке месторождения помешали санкции, введенные против России в ответ на аннексию Крыма.
Так или иначе, то, что геополитическая напряженность возрастает, а кооперация в рамках Арктического совета сменяется открытым соперничеством, - печальная новость для региона. «Геополитика важна, но она отвлекает от более долгосрочных и, в ряде случаев, гораздо более серьезных последствий изменения климата», - резюмирует в разговоре с DW политолог из Университета Виктории в Канаде Уилл Гривс.