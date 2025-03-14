Полюс конфликта. США, Россия и Китай столкнутся в Арктике?

В итоге в новой стратегии Китаю уделено даже больше внимания, чем России. В документе 2019 года он упоминался, но не был в центре внимания. А в более ранних версиях о нем не говорилось вовсе.

Как Китай прорывается в Арктику

Китай официально заявил о своих интересах в Арктике в 2018 году, выпустив документ под названием «Белая книга по арктической политике». В нем Пекин заявил, что ресурсы Арктики являются достоянием всего человечества. Соответственно, и Китай имеет право на их использование. В этом контексте Китай назвал себя «приарктическим государством».

С тех пор Китай предпринял множество попыток наладить сотрудничество со странами «арктической пятерки». Однако они не привели к значимым результатам, констатирует аналитик Шведского национального китайского центра Патрик Андерссон. Например, в Гренландии попытки Китая инвестировать в инфраструктурные проекты были заблокированы Данией по соображениям безопасности.

Более-менее продуктивные отношения у Китая есть лишь с Россией, для которой он является основным экономическим партнером. Однако крупный проект пока есть только один: Китай поставлял оборудование для строительства «Арктик СПГ-2». И даже этот проект в последние месяцы оказался по сути парализован - из-за санкций, введенных в конце прошлого года администрацией Джо Байдена.

Как может развиваться соперничество в Арктике