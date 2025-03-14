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Из-за скандала с пенальти в матче «Атлетико» будут пересмотрены футбольные правила

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Возможно, в будущем ситуации, подобные пенальти Хулиана Альвареса, будут считаться допустимыми.
Возможно, в будущем ситуации, подобные пенальти Хулиана Альвареса, будут считаться допустимыми. Фото: Susana Vera

Отмененный в прошедшем в среду матче Лиги чемпионов гол в серии пенальти между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» заставил Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) задуматься о возможных изменениях в правилах.

«Атлетико», проигравший первый матч 1:2, уже на 28-й секунде ответной встречи вышел вперед благодаря голу Коннора Галлахера. Этот мяч так и остался единственным как в основное, так и в дополнительное время, что привело к серии пенальти.

Хотя первые два игрока каждой команды успешно реализовали свои удары, гол второго пенальтиста «Атлетико» Хулиана Альвареса не был засчитан – Альварес коснулся мяча дважды, так как опорная нога случайно также задела мяч.

Несмотря на минимальный контакт, согласно действующим правилам, арбитр был вынужден отменить гол.

Будут ли такие решения приниматься в будущем? Возможно, нет. UEFA на своем сайте сообщает, что намерен обсудить с международной федерацией футбола (FIFA) и Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), ответственным за правила игры, возможное изменение регламента. Предложение состоит в том, чтобы не фиксировать нарушение, если двойное касание произошло непреднамеренно.

«Реал», победивший в серии пенальти, встретится в четвертьфинале с «Арсеналом». Первый матч состоится 8 апреля в Лондоне, ответный – 16 апреля в Мадриде.

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