Из-за скандала с пенальти в матче «Атлетико» будут пересмотрены футбольные правила

«Атлетико», проигравший первый матч 1:2, уже на 28-й секунде ответной встречи вышел вперед благодаря голу Коннора Галлахера. Этот мяч так и остался единственным как в основное, так и в дополнительное время, что привело к серии пенальти.

Хотя первые два игрока каждой команды успешно реализовали свои удары, гол второго пенальтиста «Атлетико» Хулиана Альвареса не был засчитан – Альварес коснулся мяча дважды, так как опорная нога случайно также задела мяч.

Несмотря на минимальный контакт, согласно действующим правилам, арбитр был вынужден отменить гол.

Álvarez's penalty is overturned by VAR after a double touch 😳



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Будут ли такие решения приниматься в будущем? Возможно, нет. UEFA на своем сайте сообщает, что намерен обсудить с международной федерацией футбола (FIFA) и Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), ответственным за правила игры, возможное изменение регламента. Предложение состоит в том, чтобы не фиксировать нарушение, если двойное касание произошло непреднамеренно.

«Реал», победивший в серии пенальти, встретится в четвертьфинале с «Арсеналом». Первый матч состоится 8 апреля в Лондоне, ответный – 16 апреля в Мадриде.