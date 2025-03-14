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Цена все ниже: Дом Москвы в Риге выставят на аукцион в четвертый раз

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Дом Москвы
Дом Москвы Фото: Zane Bitere/LETA

Агентство государственной недвижимости Латвии (VNĪ) вновь выставит на торги так называемый Дом Москвы на улице Марияс в Риге по стартовой цене 2,142 миллиона евро, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на официальное издание Latvijas vēstnesis.

Недвижимость на улице Марияс, 7 состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и расположенного на нем здания.

Аукцион начнется во вторник 18 марта и завершится 17 апреля 2025 года в 13:00.

Как сообщалось, на первом аукционе, который завершился в сентябре 2024 года, стартовая цена Дома Москвы была 3,57 миллиона евро.

Впоследствии стартовая цена была снижена на 20 процентов, и объект был выставлен на второй аукцион за 2,856 млн евро, а на третьем аукционе, завершившемся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не подал заявку ни один претендент.

На предыдущем аукционе, который завершился 24 февраля 2025 года, объект был выставлен на продажу со стартовой ценой 2,142 млн евро.

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