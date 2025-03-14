Оригинальный способ поддержки эстонской публики покорил мексиканского биатлониста

Фигероа выступил в спринтерской гонке на 10 км и в укороченной индивидуальной гонке на 15 км, финишировав последним в обоих стартах.

Несмотря на результаты, спортсмен остался доволен этапами в Отепя, особенно поддержкой зрителей.

«Эстония… ты завоевала мое сердце!» – написал Фигероа в Instagram после индивидуальной гонки. «Сегодняшний старт был особенным не только из-за самой лыжной гонки, но и благодаря группе эстонских парней, которые на каждом круге включали из магнитофона мексиканскую музыку, поднимая настроение мне, другим спортсменам и зрителям.

Это и есть истинная суть спорта – аутсайдеры вдохновляют, энергия передается от одного к другому, и все объединяются. Миссия выполнена. Эти 15 км того стоили».

Финальный этап Кубка IBU в Отепя стартовал 12 марта и завершится 15 марта.

В пятницу пройдут спринтерские гонки: мужская началась в 10:40, женская стартует в 14:00. В субботу состоятся смешанная и одиночная смешанная эстафеты.