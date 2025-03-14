С 13 марта Эстония участвует в пятидневных учениях НАТО Crisis Management Exercise (CMX 2025), направленных на отработку стратегического процесса принятия решений союзниками в условиях кризиса.
Эстония участвует в кризисных учениях НАТО
Как сообщает Госканцелярия, учения проходят до 17 марта и объединяют работу штаба НАТО, стратегических командований (ответственных за проведение операций и развитие военных возможностей Альянса) и государственных учреждений стран-участниц.
Учения CMX 2025 сосредоточены на сценарии коллективной обороны, предполагающем применение статей 4 и 5 (регламентируют механизм коллективной обороны НАТО – ред.), а также противодействие широкому спектру гибридных угроз.
В рамках учений осуществляется тесное сотрудничество с институтами Европейского союза, включая Европейскую внешнеполитическую службу (EEAS), Европейскую комиссию и Совет ЕС.
«Это позволит укрепить трансатлантическое сотрудничество и повысить готовность к возможным кризисам», – отмечается в пресс-релизе Госканцелярии.
Эстония принимает участие в учениях на правительственном уровне.