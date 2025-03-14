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Опасения за Tallink растут: наблюдатели советуют продать несколько судов

Редактор: rus.postimees.ee
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Паром Tallink.
Паром Tallink. Фото: Sander Ilvest

Несмотря на то, что концерн Tallink Grupp в этом году обошел балтийские и финские биржевые компании по дивидендной доходности, его объемы перевозок продолжают снижаться, что вызывает у инвесторов опасения за финансовое состояние компании, пишут «Деловые ведомости».

«Если сегодня, работая в сфере логистики, я хочу отправить грузовик через залив, то у Tallink всегда есть свободные места, а у их конкурентов чаще всего попадаешь в лист ожидания», – сообщил представитель одной из транспортных компаний в комментарии для Äripäev. 

Результаты Tallink действительно свидетельствуют о спаде, однако глубокий анализ цифр показывает, что главная проблема кроется в количестве судов – их слишком много.

Если в 2023 году Tallink получил чистую прибыль почти в 80 миллионов евро, то в прошлом году она сократилась до 40,3 миллиона евро. В то же время чистая прибыль конкурента Viking Line упала еще сильнее – более чем на 56% за тот же период.

Читайте подробнее на dv.ee.

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