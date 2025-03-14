Опасения за Tallink растут: наблюдатели советуют продать несколько судов

«Если сегодня, работая в сфере логистики, я хочу отправить грузовик через залив, то у Tallink всегда есть свободные места, а у их конкурентов чаще всего попадаешь в лист ожидания», – сообщил представитель одной из транспортных компаний в комментарии для Äripäev.

Результаты Tallink действительно свидетельствуют о спаде, однако глубокий анализ цифр показывает, что главная проблема кроется в количестве судов – их слишком много.

Если в 2023 году Tallink получил чистую прибыль почти в 80 миллионов евро, то в прошлом году она сократилась до 40,3 миллиона евро. В то же время чистая прибыль конкурента Viking Line упала еще сильнее – более чем на 56% за тот же период.

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