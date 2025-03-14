Эксперт Растущая угроза: Эстония станет следующей мишенью агрессора?

«Станет ли Эстония следующей?» – под таким заголовком Дайана Фрэнсис, бывший президент Международного содружества примирения и председатель Комитета по поддержке трансформации конфликтов, опубликовала накануне статью в своем блоге.

Как утверждает Фрэнсис, в военных кругах обсуждается сценарий, при котором, если Дональд Трамп выведет США из НАТО, а Европа сосредоточится на защите Украины, Россия может атаковать Эстонию, чтобы проверить устойчивость и решимость Североатлантического альянса.

Эстония уже много лет является мишенью для атак России. Страна неоднократно подвергалась масштабным кибератакам, нацеленным на критически важную инфраструктуру, а недавно в результате диверсий были повреждены подводные кабели связи и электроснабжения между Эстонией и Финляндией.

Подобные инциденты свидетельствуют о том, что Эстония находится на передовой геополитических маневров Путина и может стать ключевым индикатором его будущих шагов в Европе.

У эстонцев есть основания опасаться, что НАТО не станет воевать за них.

«Германия, Великобритания и Франция не считают страны Балтии стратегически важными», – цитирует статья Фрэнсис анонимного аналитика.

Такое развитие событий может привести к расколу НАТО и подрыву основ европейской безопасности.

Переговоры США и России

Американские дипломаты ведут переговоры в Москве с Владимиром Путиным о временном 30-дневном перемирии в Украине. Киев согласился на эти условия после того, как Дональд Трамп временно приостановил поставки оружия и обмен разведданными.