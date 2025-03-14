Перемирие для Путина – не реальная цель, а лишь способ выиграть время или улучшить позиции перед новыми нападениями, пишет на страницах Postimees бывший политик и военный Юри Тоомепуу.
Эксперт ⟩ Растущая угроза: Эстония станет следующей мишенью агрессора?
«Станет ли Эстония следующей?» – под таким заголовком Дайана Фрэнсис, бывший президент Международного содружества примирения и председатель Комитета по поддержке трансформации конфликтов, опубликовала накануне статью в своем блоге.
Как утверждает Фрэнсис, в военных кругах обсуждается сценарий, при котором, если Дональд Трамп выведет США из НАТО, а Европа сосредоточится на защите Украины, Россия может атаковать Эстонию, чтобы проверить устойчивость и решимость Североатлантического альянса.
Эстония уже много лет является мишенью для атак России. Страна неоднократно подвергалась масштабным кибератакам, нацеленным на критически важную инфраструктуру, а недавно в результате диверсий были повреждены подводные кабели связи и электроснабжения между Эстонией и Финляндией.
Подобные инциденты свидетельствуют о том, что Эстония находится на передовой геополитических маневров Путина и может стать ключевым индикатором его будущих шагов в Европе.
У эстонцев есть основания опасаться, что НАТО не станет воевать за них.
«Германия, Великобритания и Франция не считают страны Балтии стратегически важными», – цитирует статья Фрэнсис анонимного аналитика.
Такое развитие событий может привести к расколу НАТО и подрыву основ европейской безопасности.
Переговоры США и России
Американские дипломаты ведут переговоры в Москве с Владимиром Путиным о временном 30-дневном перемирии в Украине. Киев согласился на эти условия после того, как Дональд Трамп временно приостановил поставки оружия и обмен разведданными.
И хотя военная помощь была возобновлена, Россия успела воспользоваться паузой, оттеснив украинские войска в Курской области.
На данный момент Путин не дал согласия на юридически обязывающее соглашение. Госсекретарь США Марко Рубио отметил: «Если Россия скажет да, у нас появится шанс на мир. Если нет - это раскроет ее настоящие намерения».
Политическая ситуация складывается в пользу Путина, особенно после того, как украинский президент Владимир Зеленский подвергся критике в Вашингтоне, что говорит о все меньшей вероятности долгосрочной поддержки со стороны США.
Трамп стремится завершить войну, полагая, что Путин уважает его и готов к компромиссу. Однако российские дипломаты используют эту надежду, предлагая мнимые соглашения, которые в действительности направлены на изоляцию Китая и сдерживание Ирана.
На самом же деле Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, а Иран – основным поставщиком дронов для Москвы. Недавние совместные военные учения России, Китая и Ирана в Оманском заливе свидетельствуют об усилении их военного сотрудничества.
Перемирие для Путина – это не реальная цель, а лишь способ выиграть время или улучшить позиции перед новыми атаками.
Российский план по дестабилизации Украины
Москва требует проведения президентских выборов в Украине, поскольку это может серьезно подорвать обороноспособность страны.
Почти миллион украинских военнослужащих будут вынуждены на время голосования покинуть передовую, что создаст прекрасную возможность для российского наступления.
Кроме того, выборы могут дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, предоставив шанс пророссийским партиям усилить свое влияние.
«Выборы в военное время могут уничтожить Украину: к власти может прийти пророссийское правительство, которое возьмет под контроль армию и станет угрозой для Европы», – предупреждают украинские власти.
К тому же, согласно нынешним законам Украины, выборы в условиях военного положения запрещены.
Европа, НАТО и будущее безопасности
Несмотря на введенные санкции, НАТО не смогла эффективно ограничить производство российского оружия и предотвратить его финансирование.
При этом будущее альянса остается под вопросом, так как возможные шаги со стороны Трампа может поставить под сомнение саму необходимость НАТО.
Первоначально, в 1949 году, альянс создавался для сдерживания России, вовлечения США в европейскую безопасность и контроля над Германией. Сегодня НАТО необходима новая стратегия, включающая:
- использование немецких ресурсов для усиления военного потенциала Европы;
- расширение «ядерного зонтика» Франции и Великобритании;
- милитаризацию ЕС как способ компенсации возможного ухода США.
Если Запад не предпримет решительных шагов для защиты Украины и Европы, следующими целями России могут стать Эстония и другие страны Балтии.
Что делать Эстонии и Европе?
Чтобы гарантировать безопасность региона, необходимо:
- Укрепить присутствие НАТО в странах Балтии: разместить постоянные войска союзников в Эстонии, Латвии и Литве и усилить системы противовоздушной и береговой обороны.
- Расширить европейское военное сотрудничество: увеличить оборонные бюджеты стран ЕС и сократить зависимость от политических решений США.
- Ужесточить экономические санкции против России: ввести жесткие ограничения на экспорт технологий и ограничить энергетические доходы Кремля.
- Обеспечить долгосрочную поддержку Украины: продолжать поставки оружия, разведданных и финансовой помощи, поддерживать украинскую армию, рассматривая ее как «линию обороны Европы».
- Усилить киберзащиту: укрепить цифровую инфраструктуру Эстонии и стран НАТО, повысить готовность к российским кибератакам.
Если эти меры будут реализованы быстро и эффективно, Европа и НАТО смогут сохранить стабильность в регионе и предотвратить возможные конфликты.
Однако, если Запад продолжит колебаться, Путин может воспользоваться ситуацией, чтобы проверить решимость альянса – и следующей мишенью может стать Эстония.
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