Выходные в Тарту будут жаркими: определяются обладатели Кубка Эстонии по футзалу

15 марта в тартуском спортивном центре A. Le Coq Sport состоятся полуфинальные матчи.

В первом поединке, который начнется в 15:00, единственный оставшийся в борьбе представитель любительской лиги – «Рыуге Саунамаа» – встретится с клубом высшей лиги йыхвиским «Фениксом».

Во втором полуфинале, стартующем в 18:00, сразятся команды высшей лиги – таллиннский «Бункер Партнер» и тартуский «Рэйвенс».

«Рыуге Саунамаа» начал свой путь в Кубке с результативного матча, одержав победу над командой первой лиги «Тарту ФК Интер» со счетом 8:6. Причем по ходу встречи команда сумела отыграться после четырех пропущенных мячей.

В четвертьфинале «Рыуге» вновь встретился с представителем первой лиги, уверенно обыграв йыгеваский «Вулфс» со счетом 10:4.

Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Оливер Осипов, который в одном из матчей отметился пятью голами.

Йыхвиский «Феникс» начал кубковый путь с победы над командой любительской лиги TMJK, одержав непростой успех со счетом 10:7. По ходу встречи йыхвисцы трижды оказывались в роли догоняющих, но сумели вырвать победу и пробиться в четвертьфинал.

Там команда встретилась с действующим обладателем кубка и своим соперником по прошлогоднему финалу – «Силламяэ Силла ФК». В этот раз «Феникс» взял реванш, одержав победу 5:3.

Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Елисей Захаров, который отметился четырьмя голами.