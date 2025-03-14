В эти выходные, 15–16 марта, в Тарту состоятся финальные матчи "Финала четырех" Кубка Эстонии футзалу, по итогам которых станет известно, кто в этом году поднимет кубок над головой – «Рыуге Саунамаа», йыхвиский «Феникс», таллиннский «Бункер Партнер» или тартуский «Рэйвенс».
Выходные в Тарту будут жаркими: определяются обладатели Кубка Эстонии по футзалу
15 марта в тартуском спортивном центре A. Le Coq Sport состоятся полуфинальные матчи.
В первом поединке, который начнется в 15:00, единственный оставшийся в борьбе представитель любительской лиги – «Рыуге Саунамаа» – встретится с клубом высшей лиги йыхвиским «Фениксом».
Во втором полуфинале, стартующем в 18:00, сразятся команды высшей лиги – таллиннский «Бункер Партнер» и тартуский «Рэйвенс».
«Рыуге Саунамаа» начал свой путь в Кубке с результативного матча, одержав победу над командой первой лиги «Тарту ФК Интер» со счетом 8:6. Причем по ходу встречи команда сумела отыграться после четырех пропущенных мячей.
В четвертьфинале «Рыуге» вновь встретился с представителем первой лиги, уверенно обыграв йыгеваский «Вулфс» со счетом 10:4.
Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Оливер Осипов, который в одном из матчей отметился пятью голами.
Йыхвиский «Феникс» начал кубковый путь с победы над командой любительской лиги TMJK, одержав непростой успех со счетом 10:7. По ходу встречи йыхвисцы трижды оказывались в роли догоняющих, но сумели вырвать победу и пробиться в четвертьфинал.
Там команда встретилась с действующим обладателем кубка и своим соперником по прошлогоднему финалу – «Силламяэ Силла ФК». В этот раз «Феникс» взял реванш, одержав победу 5:3.
Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Елисей Захаров, который отметился четырьмя голами.
Таллиннский «Бункер Партнер» начал кубковую кампанию с разгромной победы над лиговым соперником – руммуским «Динамо», выиграв со счетом 19:2.
В четвертьфинале команда встретилась с представителем любительской лиги – командой «Фридом» – и одержала победу 5:2.
Лучшим бомбардиром «Бункер Партнера» на данный момент является Эрвин Стюф, забивший семь голов в двух матчах.
Тартуский «Рэйвенс Футзал» начал кубковый путь с домашней победы в 1/8 финала над командой любительской лиги «Синигали», разгромив соперника со счетом 14:1.
В четвертьфинале жеребьевка свела команду с соперником по высшей лиге – нарвским «Юнайтед», которого «Рэйвенс» обыграл 6:2.
Самым результативным игроком команды на данный момент является Эдуард Десяцкий, забивший семь голов.
Если «Рыуге Саунамаа» и «Феникс», выступавшие на разных лигах, встретятся в полуфинале впервые, то таллиннский «Бункер Партнер» и тартуский «Рэйвенс» уже играли друг против друга восемь раз.
На счету «Бункера» пять побед, включая последнюю встречу, завершившуюся со счетом 6:3. «Рэйвенс» одержал три победы.
В кубковых соревнованиях команды пересекались лишь однажды – в 1/8 финала в конце 2022 года, когда «Рэйвенс» выиграл с минимальным счетом 3:2.
Ни одна из команд, вышедших в полуфинал, ранее не завоевывала кубок. Кто из них пополнит список чемпионов, станет известно уже в эти выходные – 15 и 16 марта в тартуском спортивном центре A. Le Coq Sport.
Расписание матчей
Суббота, 15 марта:
🔹 15:00 – Первый полуфинал: «Рыуге Саунамаа» (SRL) – йыхвиский «Феникс» (SL)
🔹 18:00 – Второй полуфинал: таллиннский «Бункер Партнер» (SL) – тартуский «Рэйвенс» (SL)
Воскресенье, 16 марта:
🔹 14:00 – Финал
В системе Piletilevi и на сайте Эстонского футбольного союза доступны турнирные абонементы по цене 5 евро, которые дают право посещения всех матчей «Финала четырех».
Все встречи финального этапа можно будет смотреть в прямом эфире ЗДЕСЬ.
Таллиннский «Бункер Партнер» и тартуский «Рэйвенс Футзал» последний раз встречались в конце января – тогда «Бункер» одержал победу со счетом 6:3.