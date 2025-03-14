На борту рейса American Airlines, вылетевшего из Колорадо-Спрингс и запросившего экстренную посадку вскоре после взлета из-за неполадок в двигателе, при приземлении вспыхнул пожар. В ожидании эвакуации пассажиры сгрудились на крыле лайнера. Сообщается о 12 пострадавших.
Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines загорелся при экстренной посадке в Денвере. 12 человек пострадали
Boeing 737 выполнял рейс из Колорадо-Спрингс в международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт в Техасе, но изменил маршрут на Денвер после того, как экипаж сообщил о «вибрации двигателя», сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
На борту находились 172 пассажира и шестеро членов экипажа.
На кадрах из аэропорта Денвера видно, что самолет охвачен клубами дыма, а пассажиры ждут эвакуации, стоя на крыле.
По словам очевидцев, к самолету устремился наземный персонал.
Люди были быстро и эффективно эвакуированы с помощью надувных горок и лестниц, 12 человек доставлены в больницу с легкими травмами, заявляют в FAA.
Пожар возник во время рулежки лайнера по взлетно-посадочной полосе. На данном этапе расследования инцидента известно, что он произошел из-за проблем с двигателем, более точные причины буду установлены и объявлены в ближайшее время, обещают в FAA.
По словам представителя аэропорта Дэнвера Майкла Конопасека, пожар был потушен довольно быстро, и серьезных сбоев в расписании других рейсов не последовало.
Серия катастроф
Это еще один из серии недавних серьезных инцидентов в сфере гражданской авиации в Северной Америке, который еще больше усилил обеспокоенность пассажиров и профильных служб по поводу безопасности полетов.
30 января этого года пассажирский самолет компании American Airlines при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом Black Hawk армии США. Погибли 67 человек: 60 пассажиров и четверо членов экипажа гражданского рейса и трое военных, управлявших вертолетом. Оба борта упали в реку Потомак.
Через два после этого случая, 1 февраля, потерпел крушение самолет медицинской службы после взлёта на северо-востоке Филадельфии. Погибли все шесть человек, находившихся на борту, и один человек, находившийся в машине на земле.
Еще через две недели, 17 февраля, потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines, перевернувшись при посадке в международном аэропорту Торонто. Никто не погиб, 18 человек пострадали.
Эти катастрофы, особенно крушение самолета в Вашингтоне, вызвали вопросы о нехватке авиадиспетчеров и их рабочей нагрузке.
Однако всего через несколько дней после трагедии в столице США администрация президента США Дональда Трампа уволила сотни сотрудников FAA, находившихся на испытательном сроке, в рамках усилий правительства по экономии средств.
Среди уволенных были механики, ассистенты техобслуживания и специалисты по соблюдению экологических норм.
Трамп добивается сокращения государственных расходов и поручил миллиардеру Илону Маску возглавить кампанию по ликвидации «раздутых штатов федеральных агентств».