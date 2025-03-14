Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines загорелся при экстренной посадке в Денвере. 12 человек пострадали

Boeing 737 выполнял рейс из Колорадо-Спрингс в международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт в Техасе, но изменил маршрут на Денвер после того, как экипаж сообщил о «вибрации двигателя», сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

На борту находились 172 пассажира и шестеро членов экипажа.

На кадрах из аэропорта Денвера видно, что самолет охвачен клубами дыма, а пассажиры ждут эвакуации, стоя на крыле.

По словам очевидцев, к самолету устремился наземный персонал.

Люди были быстро и эффективно эвакуированы с помощью надувных горок и лестниц, 12 человек доставлены в больницу с легкими травмами, заявляют в FAA.

Пожар возник во время рулежки лайнера по взлетно-посадочной полосе. На данном этапе расследования инцидента известно, что он произошел из-за проблем с двигателем, более точные причины буду установлены и объявлены в ближайшее время, обещают в FAA.

По словам представителя аэропорта Дэнвера Майкла Конопасека, пожар был потушен довольно быстро, и серьезных сбоев в расписании других рейсов не последовало.

Серия катастроф

самолет Фото: Reuters

Это еще один из серии недавних серьезных инцидентов в сфере гражданской авиации в Северной Америке, который еще больше усилил обеспокоенность пассажиров и профильных служб по поводу безопасности полетов.