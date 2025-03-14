Таллинн продлевает срок приема заявлений на зачисление ребенка в первый класс

При определении школьных мест в первую очередь учитываются требования Закона об основной школе и гимназии, а также действующие в Таллинне правила. Основными критериями являются близость школы к месту жительства ребенка и наличие в этой же школе братьев или сестер.

По возможности учитываются и предпочтения родителей. Если количество желающих превышает количество доступных мест, может быть принят во внимание срок регистрации места жительства. Родителям детей, зачисленных в школы с общегородским набором, подавать заявление не требуется.

Если ребенок зарегистрирован в регистре народонаселения как житель Таллинна, но не нуждается в месте в муниципальной школе - например, поступает в частную школу, будет учиться в другом самоуправлении или за границей, либо получил отсрочку начала обучения, родители должны уведомить об этом Таллиннский департамент образования. Соответствующую форму можно найти на официальном сайте. Если уведомление не подано, ребенку будет назначена школа в соответствии с адресом его регистрации.

Не позднее 20 мая родители, подавшие заявление в eKool, получат по электронной почте уведомление о назначенной школе. До 10 июня родителям необходимо подтвердить, будет ли ребенок обучаться в назначенной школе. Неподтвержденные места освобождаются, и начиная с 11 июня школы могут заполнять их в соответствии со своими правилами приема.

С сентября 2025 года сеть образовательных учреждений Таллинна расширится за счет двух новых школ - Таллиннская основная школа Пыхьятяхе (ул. Карьямаа, 18) и Таллиннская Открытая школа (ул. Ауна, 6). Эти учебные заведения помогут решить проблему нехватки мест в школах Пыхья-Таллинна, вызванную быстрым ростом населения, а также предоставят семьям современное и доступное образование рядом с домом. В 2025/2026 учебном году в основной школе Пыхьятяхе обучение начнут только первые классы, а дальнейшая комплектация школы будет происходить поэтапно.

Дополнительная информация: Таллиннский департамент образования (бульвар Эстония, 5а, Таллинн), телефон 640 4590, haridusamet@tallinnlv.ee

Подробнее здесь: Поступление в первый класс