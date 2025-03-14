PROPASTOP Кто такой русский ультранационалист Константин Горлов?

«Я обучал мальчиков и девочек с 13 лет, а также принимал на тренировки и более младших детей. Работаю бесплатно, по собственной инициативе, не беру денег ни с детей, ни с их родителей. Это не работа, а хобби, вся моя семья занимается спортом», - объяснил Горлов свою роль в «Ратиборе» в интервью Delfi.

Однако Горлов приукрашивает свой имидж «сильного мужчины» и преувеличивает собственные достижения. Так, он утверждал, что в 2017 году жил в России и служил в Росгвардии. Однако, по факту, он работал в России охранником лишь короткий период.

Также в Facebook он заявляет, что учился в престижном Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, но журналистам пока не удалось найти подтверждений этому.

В видео продемонстрированы силовые и показательные упражнения с 32-килограммовой гирей. Фото: Скриншот.

Горлов и демонстрация силы: от спорта до запугивания журналистов

Горлову нравится демонстрировать свою спортивную форму в соцсетях, и это является важной частью его образа сильного и решительного человека.

Однако свою физическую мощь он пытался использовать не только для саморекламы, но и для давления на журналистов.

Деятельность Горлова подробно освещала журналистка русской редакции Delfi Ольга Минник, и, похоже, это его раздражало. 17 февраля после рабочего дня Минник обнаружила, что Горлов поджидает ее на парковке позади редакции Delfi.