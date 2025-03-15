Давайте начнем с простого: подключаемый гибрид Renault Rafale – это не просто еще один неприметный гибридный кроссовер. Вовсе нет. Это попытка французов громко заявить о себе. Доказать и себе, и конкурентам, что красота спасет мир.
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Тест-драйв подключаемого гибрида Renault Rafale: я оглянулся посмотреть, зарядилась ли она
Этот умный и одновременно стильный французский автомобиль не только думает о том, как побольше выжать из электричества, но и может похвастаться довольно приличной мощностью и набором технологий.