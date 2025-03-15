Тест-драйв подключаемого гибрида Renault Rafale: я оглянулся посмотреть, зарядилась ли она

Этот умный и одновременно стильный французский автомобиль не только думает о том, как побольше выжать из электричества, но и может похвастаться довольно приличной мощностью и набором технологий.

Так что, если вы хотите, чтобы ваш следующий автомобиль мог не только проезжать на электричестве, но и делать это с немного французским шиком и кокетливым видом, то давайте разберемся, что на самом деле стоит за этим обещанием.