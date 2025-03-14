Сотрудники McDonald's устали от домогательств: британским ресторанам угрожают судебными исками

Британское управление по вопросам равноправия направило всем работающим в стране 1400 филиалам McDonald's письмо с требованием защитить сотрудников от сексуализированного насилия и домогательств, сообщает BBC News.

Если компания не примет срочных мер, регулятор угрожает владельцам ресторанов быстрого питания McDonald's судебными исками.

Большинство ресторанов McDonald's в Великобритании управляются на основе франшизы, то есть, владельцы имеют лицензию на управление заведениями и самостоятельный найм сотрудников.

Расследование BBC показало, что сотрудники филиалов McDonald's часто становятся жертвами притеснений, а во многих ресторанах быстрого питания царит токсичная атмосфера.

О проблемах стало известно год назад, и тогда менеджмент сети быстрого питания пообещал уделить этому самое серьезное внимание.

Как утверждает руководство McDonald's, компания делает все возможное, чтобы обеспечить безопасную рабочую среду для всех сотрудников.

Менеджеры McDonald's извинились перед сотрудниками и создали новое подразделение для рассмотрения жалоб.

Лиам Бирн, председатель британского Комитета по бизнесу и коммерции, заявил, что расследование в отношении McDonald's выявило совершенно неприемлемые нарушения.

Он сообщил, что, несмотря на сотни заявлений о домогательствах по всей стране, надзорный орган направил письмо с жалобой в McDonald's лишь спустя шесть месяцев, после того как серьезные проблемы стали достоянием общественности.

В июле 2023 года BBC​ писала о том, что молодые работники, некоторым из которых всего 17 лет, постоянно подвергаются в филиалах сексуализированному насилию и домогательствам.

С тех пор к журналистам по этому поводу обратились более 160 сотрудников британских ресторанов McDonald's.