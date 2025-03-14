В честь Дня родного языка образовательное и молодежное объединение «Открытая Республика» исследовало, как украинские ученики учатся в эстонских школах и какие методы используются для преподавания им эстонского языка.
Видео ⟩ Как украинские ученики адаптировались в эстонских школах: опыт Маардуской гимназии
В рамках этого проекта была выбрана Маардуская гимназия, где обучается около ста украинских подростков. Руководство школы и ученица 12 класса Елизавета Ваценко, приехавшая из Полтавской области, поделились в видео своим опытом и мыслями об адаптации в нашей системе образования.
«Ранее в нашей школе не было учеников из числа так называемых "новых иммигрантов". Дети с украинским прошлым были первыми, кто не знал ни русского, ни эстонского языка. В основном, приезжие ученики у нас были русскоязычными, и для них этот переход был гораздо мягче. А вот украинские ученики сразу начали учиться в эстонских или языковых классах полного погружения, так что у них не было отдельного переходного процесса – им пришлось адаптироваться сразу», – рассказала заведующая учебной частью Маардуской гимназии Тийна Кихулане.
По словам завуча, Маардуская гимназия поэтапно переходила на обучение на эстонском языке уже до введения соответствующего требования на государственном уровне. В настоящее время в 1–5 классах весь учебный процесс проходит на эстонском языке, а также в большинстве классов основной и средней школы. Для поддержки украинских учеников введены дополнительные занятия по эстонскому языку и индивидуальная учебная помощь. Учителя используют различные методы, чтобы облегчить адаптацию учеников – цифровые инструменты, программы перевода и специальные групповые занятия по эстонскому языку.
«Мы не ожидаем, что они сразу заговорят на эстонском, но создаем для них все условия для его освоения,» – добавила Кихулане.
Ученица 12-го класса Елизавета Ваценко родом из Полтавской области и учится в Маардуской гимназии с 2022 года. Она рассказывает, что изучение эстонского языка стало для нее большим вызовом, особенно в первый год, когда не было ежедневной языковой практики. Хотя она владеет украинским, русским и английским, написание текстов и терминология на эстонском языке оказались для нее самыми сложными аспектами в обучении.
«Еще до полномасштабного вторжения у меня был план приехать в Эстонию. Мой отец живет здесь уже около 6–7 лет, и так получилось, что я поступила сюда в гимназию. Я приехала из Украины в свой класс третьей, последней. Нам всем пришлось изучать эстонский язык, и делать это быстро. Мне очень помогло то, что все мои уроки были на эстонском языке. Когда я приехала, у меня не было варианта 60/40. Я сразу училась 100% на эстонском. Репетиторы у меня появились только недавно,» – говорит она.
Елизавета особенно отмечает поддержку школы и индивидуальный подход учителей. Она использовала платформу Keeleklikk, посещала частные уроки и практиковала язык в повседневной жизни. Благодаря этому она хорошо понимает эстонский язык и чувствует, что значительно продвинулась в его освоении. Ее мечта – продолжить учебу в Эстонии и стать учителем.
Образовательное и молодежное объединение «Открытая Республика» изучает лучшие практики перехода на обучение на эстонском языке с целью поддержки позитивного и конструктивного общественного диалога по вопросам языковой политики и организации образования. Организация привлекает к этому обсуждению образовательные учреждения, учителей, учеников, родителей и экспертов, чтобы найти эффективные и инклюзивные решения для поддержки языкового обучения и интеграции.