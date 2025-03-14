Видео Как украинские ученики адаптировались в эстонских школах: опыт Маардуской гимназии

Ученица 12-го класса Елизавета Ваценко родом из Полтавской области и учится в Маардуской гимназии с 2022 года. Она рассказывает, что изучение эстонского языка стало для нее большим вызовом, особенно в первый год, когда не было ежедневной языковой практики. Хотя она владеет украинским, русским и английским, написание текстов и терминология на эстонском языке оказались для нее самыми сложными аспектами в обучении.

«Еще до полномасштабного вторжения у меня был план приехать в Эстонию. Мой отец живет здесь уже около 6–7 лет, и так получилось, что я поступила сюда в гимназию. Я приехала из Украины в свой класс третьей, последней. Нам всем пришлось изучать эстонский язык, и делать это быстро. Мне очень помогло то, что все мои уроки были на эстонском языке. Когда я приехала, у меня не было варианта 60/40. Я сразу училась 100% на эстонском. Репетиторы у меня появились только недавно,» – говорит она.

Елизавета особенно отмечает поддержку школы и индивидуальный подход учителей. Она использовала платформу Keeleklikk, посещала частные уроки и практиковала язык в повседневной жизни. Благодаря этому она хорошо понимает эстонский язык и чувствует, что значительно продвинулась в его освоении. Ее мечта – продолжить учебу в Эстонии и стать учителем.

Образовательное и молодежное объединение «Открытая Республика» изучает лучшие практики перехода на обучение на эстонском языке с целью поддержки позитивного и конструктивного общественного диалога по вопросам языковой политики и организации образования. Организация привлекает к этому обсуждению образовательные учреждения, учителей, учеников, родителей и экспертов, чтобы найти эффективные и инклюзивные решения для поддержки языкового обучения и интеграции.