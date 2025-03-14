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Кремль подтвердил встречу Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом

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Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, февраль 2025 года. Именно он, а не спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог встречался 13 марта с Путиным в Москве.
Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, февраль 2025 года. Именно он, а не спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог встречался 13 марта с Путиным в Москве. Фото: CNP/AdMedia/SIPA

​Пресс-секретарь Путина 14 марта сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку обсудил с Путиным тему мирного урегулирования в Украине. Ранее стало известно, что Трамп отстранил спецпосланника по Украине Кита Келлога по просьбе Москвы.

Поздно вечером 13 марта Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, сообщил днем в пятницу Дмитрий Песков. О том, что Путин работал в четверг до половину второго ночи, а самолет Уиткоффа покинул Москву примерно в это же время, ранее сообщили российские СМИ.

Путинский пресс-секретарь сообщил российским СМИ в пятницу, что на встрече «российской стороне была предоставлена дополнительная информация», а Путин, в свою очередь, через Уиткоффа передал информацию и «дополнительные сигналы» для Трампа.

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