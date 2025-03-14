Кремль подтвердил встречу Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом

Поздно вечером 13 марта Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, сообщил днем в пятницу Дмитрий Песков. О том, что Путин работал в четверг до половину второго ночи, а самолет Уиткоффа покинул Москву примерно в это же время, ранее сообщили российские СМИ.