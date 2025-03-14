Пресс-секретарь Путина 14 марта сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку обсудил с Путиным тему мирного урегулирования в Украине. Ранее стало известно, что Трамп отстранил спецпосланника по Украине Кита Келлога по просьбе Москвы.
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Кремль подтвердил встречу Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом
Поздно вечером 13 марта Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, сообщил днем в пятницу Дмитрий Песков. О том, что Путин работал в четверг до половину второго ночи, а самолет Уиткоффа покинул Москву примерно в это же время, ранее сообщили российские СМИ.