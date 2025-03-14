Победителем этапа Кубка IBU в Отепя стал норвежец, эстонские биатлонисты выступили очень слабо

Ботн, который в прошлом году стал чемпионом Европы в смешанной эстафете, допустил один промах на двух огневых рубежах и преодолел 10-километровую дистанцию за 25:46,9.

Вторым финишировал его соотечественник Сверре Дален Аспенес (1 штрафной круг; +13,2), а третье место занял немец Роман Рис (0 промахов; +21,5).

Роман Рис, завоевавший серебро в эстафете на чемпионате мира 2019 года, прервал норвежское доминирование в Отепя, не дав им занять все места в четверке сильнейших.

Пятым финишировал Сиверт Герхардсен (0 промахов; +28,8), а шестым – Сиверт Гутторм Баккен (2 штрафных круга; +31,9).

Лучшим из эстонцев стал Фредерик Вяльбе, занявший 91-е место (3 промаха; +4.52,0).

Меэлис Удам финишировал 94-м (3; +5.01,0), Карл Расмус Тийсляр – 95-м (4; +5.26,3), Расмус Вайномяэ – 98-м (3; +5.45,8), Йонатан Юудас – 102-м (5; +6.05,5), а Даниэль Вариков занял 105-е место (7; +6.39,2).

Всего дистанцию завершили 117 спортсменов.

В 14:00 на стадионе Техванди стартовал женский спринт на 7,5 км. Среди эстонских биатлонисток на дистанцию вышли: Туули Томингас (стартовый номер 4), победительница индивидуальной гонки позавчера Сусан Кюльм (19), Грете Гаим (38), Пиллерин Вилипуу (52), Миртел Кярсна (60) и Кретель Кальюмяэ (77).

Этап в Отепя и весь сезон Кубка IBU завершатся в субботу смешанными эстафетами.