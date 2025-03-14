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МНЕНИЕ Кажется, что в Эстонии до сих пор идет языковая война

Перевод: Вера Копти
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Фото статьи
Фото: Madis Veltman
  • Любое требование общения на русском языке по сути является демонстрацией силы
  • Живущие здесь другие народы могут интегрироваться, только понимая нашу болезненную историю
  • Некоторые до сих пор ведут против эстонцев языковую войну

Если мы не искореним фактическое двуязычие, Эстония никогда не достигнет цели, чтобы эстонец смог у себя дома обходиться родным языком, пишет Маарья-Лийс Аруярв.

Когда я езжу на такси в Финляндии, независимо от того, насколько экзотичным кажется водитель и как недавно он переехал в страну, он всегда свободно говорит по-фински. И о сложной жизни на своей родине, и о преимуществах Финляндии.

В столице Эстонской Республики, наоборот, детям в школе показывают видео, в котором русскоязычный таксист не владеет эстонским. И мораль учителя такова: будем терпимы к тем, кто не говорит по-эстонски.

Возможно, именно из-за этой чрезмерной терпимости эстонцы с удручающей частотой сталкиваются с ситуацией, когда кто-то из наших сограждан не просто не владеет эстонским, но принципиально отказывается его использовать.

Русскоязычная девушка в ресторане торгового центра «Юлемисте» игнорирует обращение на эстонском. Та же ситуация повторяется в торговом центре Тарту. Нередко русскоязычные работники сферы обслуживания или строители сразу предлагают общаться либо по-русски, либо по-английски.

Конфликты вспыхивают и в сообществах, когда от эстонцев требуют общения на русском. Недавно в группе одного из районов Таллинна в Facebook разгорелся острый спор, когда русскоязычный сосед в агрессивной форме потребовал, чтобы эстонец вел с ним дела на русском языке.

Местные русскоязычные бросились в атаку, вооружившись грубой демагогией. В ход пошел, в частности, странный аргумент о том, что требовать использования эстонского языка якобы имеет право только государство или официальные учреждения.

«Эстония - свободная страна. Так же как ты не обязан общаться на русском, он не обязан говорить с тобой на эстонском. Или ты представляешь государственное учреждение?»

Прозвучала и печальная до абсурда реплика: «Человек, который прожил в Таллинне 50 лет, должен уметь говорить по-русски».

Но больше всего удручало то, что за право говорить по-русски открыто выступали люди, которые прекрасно владеют эстонским. Это еще раз доказывает: знание государственного языка само по себе не гарантирует более широкой поддержки эстонского как единого языка общения.

Двуязычие - советское наследие

Почему в 2025 году даже те, кто знают эстонский, сопротивляются тому, чтобы эстонцы могли спокойно говорить на своем языке? Что вы вообще имеете против эстонского - красивый ведь язык!

Кажется, будто некоторые до сих пор ведут против эстонцев войну - языковую войну - прямо у нас на родине. Причина, по которой не эстонцы отказываются принимать эстонский как язык общения, кроется в том, что де-факто мы живем в двуязычном государстве.

Принимая услуги в сфере обслуживания или пользуясь государственными сервисами, местный русскоязычный живет практически так же комфортно, как в бывшем Советском Союзе. Эстонский язык сознательно используется меньше, чем его реально знают.

«Это во многом обусловлено созданием параллельного русскоязычного пространства в общении и документообороте, что формирует для русскоязычных отдельную зону комфорта», - уже два десятилетия назад указывал на проблему лингвист Март Раннут.

Принимая услуги в сфере обслуживания или пользуясь государственными сервисами, местный русскоязычный живет практически так же комфортно, как в бывшем Советском Союзе 

В политическом плане стремление к двуязычию не имеет смысла, потому что существование русскоязычного параллельного мира уже встроено в функционирование нашего государства. Мы пытаемся информировать и обслуживать русскоязычных на их языке, чтобы они нас лучше понимали. Но этого «глубокого понимания» до сих пор так и не возникло.

Например, исследования, проведенные еще в начале 2000-х годов, ясно показывали: большинство русских, живущих в Эстонии, хотят, чтобы русский язык был вторым официальным государственным языком.

Латвия, например, уже приняла закон, запрещающий спрашивать о знании русского языка на собеседованиях при приеме на работу. К тому же с 2027 года в латвийских школах полностью прекратят преподавание русского языка. 

Причем эта позиция не зависит ни от уровня образования, ни от возраста. Исследования также показали, что эстонцы, к сожалению, слишком терпимы в языковом вопросе и при необходимости сразу переходят на русский.

Но эта «терпимость» больно бьет по нашему собственному языку и будущему наших детей. Латвия, например, уже приняла закон, запрещающий спрашивать о знании русского языка на собеседованиях при приеме на работу. К тому же с 2027 года в латвийских школах полностью прекратят преподавание русского языка.

В Эстонии же, напротив, молодые люди часто лишаются рабочих мест именно из-за незнания русского. Даже начинающие врачи жалуются, что половина пациентов не говорит на эстонском, и поэтому им проще уехать работать в Финляндию.

Любое требование вести общение на русском языке по сути является актом силового давления. Если эстонец пытается настоять на праве говорить на своем языке, его легко могут окрестить русофобом и осыпать отборными оскорблениями на русском.

При этом русскоязычные сами часто называют отсутствие языковой среды и возможностей общения на эстонском главными препятствиями в изучении языка.

И вот мы с воодушевлением переходим на эстонское образование, но при этом неспособны остановить реальное саботирование эстонского языкового пространства.

Конституция: эстонский язык должен быть защищен и в частной сфере

Для реальной жизнеспособности эстонского языка нам необходимо постепенно отказаться от фактического двуязычия как в публичной, так и в частной сфере. Чтобы наши дети больше не спрашивали: «Мы что, все еще живем в России?»

Нельзя все время повторять, что иностранцам нужно учить эстонский язык исключительно для повышения конкурентоспособности на рынке труда - как будто это нужно только в утилитарных целях. Государственный язык - это не инструмент для работы, обслуживания или общения с властями, а знак элементарного уважения к эстонцам.

Наша Конституция гласит, что эстонский язык должен использоваться не только в государственных учреждениях, но и во всей языковой среде, а его защита оправдана даже за пределами государственной власти.

«Государство должно продвигать использование эстонского языка не только в публичной сфере, но и в бизнесе, СМИ и других областях. В этой связи оправдано введение ограничений на использование иностранных языков в этих сферах».

Эстонский - это не просто язык для работы или общения с государством, его изучение - вопрос уважения к народу, среди которого живешь

Помимо овладения эстонским языком, нужна и ментальная перестройка. Люди, живущие здесь, могут интегрироваться только в том случае, если с эмпатией относятся к сложной истории эстонского народа. Только так есть надежда, что они станут лояльными к государству, в котором решили жить по собственной воле, а не были сюда «депортированы» против своей воли.

В «Письме сорока», опубликованном в 1980 году и выражавшем обеспокоенность эстонской интеллигенции насильственной русификацией, говорится:

«Эстонцы создали свою культуру на родном языке, несмотря на издевательства и давление со стороны немецких баронов и царской власти. Именно поэтому эстонский язык стал символом завоеванного человеческого достоинства. Общаться с эстонцами можно только на эстонском языке - или, по крайней мере, проявляя к нему явное уважение. Человек, который годами живет в Эстонии и не уважает эстонский язык, тем самым оскорбляет достоинство эстонцев».

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