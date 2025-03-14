МНЕНИЕ Кажется, что в Эстонии до сих пор идет языковая война

Когда я езжу на такси в Финляндии, независимо от того, насколько экзотичным кажется водитель и как недавно он переехал в страну, он всегда свободно говорит по-фински. И о сложной жизни на своей родине, и о преимуществах Финляндии.

В столице Эстонской Республики, наоборот, детям в школе показывают видео, в котором русскоязычный таксист не владеет эстонским. И мораль учителя такова: будем терпимы к тем, кто не говорит по-эстонски.

Возможно, именно из-за этой чрезмерной терпимости эстонцы с удручающей частотой сталкиваются с ситуацией, когда кто-то из наших сограждан не просто не владеет эстонским, но принципиально отказывается его использовать.

Русскоязычная девушка в ресторане торгового центра «Юлемисте» игнорирует обращение на эстонском. Та же ситуация повторяется в торговом центре Тарту. Нередко русскоязычные работники сферы обслуживания или строители сразу предлагают общаться либо по-русски, либо по-английски.

Конфликты вспыхивают и в сообществах, когда от эстонцев требуют общения на русском. Недавно в группе одного из районов Таллинна в Facebook разгорелся острый спор, когда русскоязычный сосед в агрессивной форме потребовал, чтобы эстонец вел с ним дела на русском языке.

Местные русскоязычные бросились в атаку, вооружившись грубой демагогией. В ход пошел, в частности, странный аргумент о том, что требовать использования эстонского языка якобы имеет право только государство или официальные учреждения.