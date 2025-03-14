Пт, 14.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Министр обороны Финляндии рассказал о перспективе отправки войск в Украину

Обновлено 14 марта 2025, 18:03
Copy
Министр обороны Финляндии Антти Хакканен на фоне танка финской армии, 3 марта 2025 года.
Министр обороны Финляндии Антти Хакканен на фоне танка финской армии, 3 марта 2025 года. Фото: EPA/Scanpix

Финские военные не поедут в Украину, заявил премьер Финляндии. Однако, по словам министра обороны Антти Хакканена, «решения будут приниматься позже». Глава МИД Эстонии еще в прошлом году заявлял, что без европейских военных невозможно будет гарантировать безопасность Украины.

​13 марта министр обороны Финляндии Антти Хакканен и его украинский коллега Рустем Умеров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Одновременно Финляндия объявила о своем 28-м пакете военной помощи Киеву на 200 миллионов евро. Суммарная помощь Хельсинки Киеву превысила три миллиарда евро.

«Последний пакет - это жесткие меры, которые помогут удовлетворить острые потребности Украины на передовой. Мы не будем раскрывать подробности по известным причинам, - цитирует Хакканена Yle. - Наиболее насущными являются потребности в средствах ПВО, боеприпасах для тяжелой артиллерии и бронетанковом оборудовании».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх