Финские военные не поедут в Украину, заявил премьер Финляндии. Однако, по словам министра обороны Антти Хакканена, «решения будут приниматься позже». Глава МИД Эстонии еще в прошлом году заявлял, что без европейских военных невозможно будет гарантировать безопасность Украины.
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Министр обороны Финляндии рассказал о перспективе отправки войск в Украину
13 марта министр обороны Финляндии Антти Хакканен и его украинский коллега Рустем Умеров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Одновременно Финляндия объявила о своем 28-м пакете военной помощи Киеву на 200 миллионов евро. Суммарная помощь Хельсинки Киеву превысила три миллиарда евро.