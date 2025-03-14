Министр обороны Финляндии рассказал о перспективе отправки войск в Украину

Финские военные не поедут в Украину, заявил премьер Финляндии. Однако, по словам министра обороны Антти Хакканена, «решения будут приниматься позже». Глава МИД Эстонии еще в прошлом году заявлял, что без европейских военных невозможно будет гарантировать безопасность Украины.