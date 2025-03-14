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Фото Пожилой водитель устроил ДТП из-за проблем со здоровьем

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Помятый электрощит.
Помятый электрощит. Фото: Lugeja foto

В пятницу утром около 9:30 на улице Соолa в центре Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие: 70-летний водитель автомобиля Seat врезался в электрический щит, после чего задел три припаркованные машины.

По предварительным данным, причиной аварии стало внезапное ухудшение состояния здоровья водителя. Пострадавшего госпитализировали.

Спасатели устранили угрозу возгорания и огородили территорию у поврежденного электрического щита. На место были вызваны электрики.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото с места происшествия.
Фото с места происшествия. Фото: Lugeja foto
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