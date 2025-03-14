В пятницу утром около 9:30 на улице Соолa в центре Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие: 70-летний водитель автомобиля Seat врезался в электрический щит, после чего задел три припаркованные машины.
Фото ⟩ Пожилой водитель устроил ДТП из-за проблем со здоровьем
По предварительным данным, причиной аварии стало внезапное ухудшение состояния здоровья водителя. Пострадавшего госпитализировали.
Спасатели устранили угрозу возгорания и огородили территорию у поврежденного электрического щита. На место были вызваны электрики.
Обстоятельства происшествия выясняются.