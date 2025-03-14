EKRE хочет изменить официальное название партии

Речь идет о том, чтобы добавить к полному названию партии аббревиатуру, которая в народе известней и популярней.

Предположительно, в новом варианте официальное название партии будет выглядеть как «EKRE – Эстонская консервативная народная партия».

По словам лидера партии Мартина Хельме, случаются ситуации, когда люди не в курсе, что аббревиатура EKRE расшифровывается именно так.

«Прежде всего, это Эстония, затем – консерватизм, а также народ, поскольку мы объединяем людей со всех уголков страны и из разных слоев общества. Но никто не использует это длинное и сложное название», – заявил Хельме.

Вопрос о смене официального наименования партии будет рассмотрен на съезде EKRE, который пройдет 5 апреля в Таллинне.