Помимо дорогого алкоголя в магазинах Rimi защитные элементы стали появляться и на других, более дешевых товарах: к примеру, в конце прошлого года их стали замечать на пачках кофе. С недавних пор к ценным товарам стали причислять и энергетические напитки.
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«Может, нацепим защитные элементы еще и на туалетную бумагу?» Житель Эстонии удивлен решением Rimi
Увиденное в магазине поразило читателя Rus.Postimees. «С каких пор на дешевом энергетике Dynamit установлен защитный элемент? И почему их нет на напитках Red Bull? - иронизирует Марк. - Может, еще и на туалетную бумагу их нацепим?»