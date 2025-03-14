США намерены передать Украине «планирующие бомбы» GLSDB вместо ракет ATACMS

Соединенные Штаты при возобновлении поставок дальнобойного оружия в Украину могут передать модернизированные снаряды малого диаметра наземного базирования, или «планирующие бомбы» (ground-launched small diameter bombs, GLSDB), вновь модифицированные для защиты от российских систем радиоэлектронной борьбы.

«Боеприпасы прибудут на фоне сообщений о том, что запасы для тактических ракетных комплексов ATACMS аналогичной дальности в Украине истощены», - сообщило вечером во четверг, 13 марта, агентство Reuters со ссылкой на источники.

GLSDB - оружие с дальностью поражения до 160 километров, которое запускается из наземных ракетных комплексов (РСЗО) M270 и M142 HIMARS.

«Планирующая бомба имеет небольшие крылья, увеличивающие ее дальность, и включает в себя бомбу малого диаметра (SDB) GBU-39 и ракетный двигатель M26, оба из которых широко распространены в американских запасах и относительно недороги», - поясняют источники Reuters, уточняя, что GLSDB находился в разработке задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Эти «планирующие бомбы» были закуплены при администрации бывшего президента США Джо Байдена в рамках инициативы его администрации по оказанию Киеву помощи в сфере безопасности.

Вашингтон закупил для Киева новое оружие и военную технику на сумму около 33,2 млрд долларов (30,5 млрд евро) напрямую у американских оборонных подрядчиков и их союзников, приводит данные Reuters.

GLSDB не очень эффективны на фронте