КИНОКРИТИКА Последние дни Марии Каллас: заточение небожительницы в антикварной шкатулке

Это третий фильм чилийского кинорежиссера в трилогии байопиков про известных женщин ХХ века. «Джеки» (2016, про Жаклин Бувье-Кеннеди-Онассис), «Спенсер» (2021, про принцессу Диану). Теперь вот «Мария». Просто Мария.

Мария Каллас умерла в Париже в 1977 году. С момента ее смерти и начинается фильм, отмотаем время на неделю назад, последние дни жизни. И флэшбеки длиной в полвека. Мать, заставляющая юную Марию и ее сестру петь и танцевать перед офицерами в оккупированной Греции во время Второй Мировой войны. Успех на главных оперных сценах мира. Любовь и утраты. Конец, ваша ария спета.

Первая ария, звучащая в фильме: Ave Maria. И это не про Пресвятую Деву. Это про саму Каллас. Она - Богиня. Не просто оперная дива. Богиня Мария. Ла Каллас.

Мария Каллас умерла в 53 года. В парижской квартире, обставленной словно музей. В окружении своих пудельков и прислуги. Ни родни, ни друзей, ни поклонников. Ее последние дни в этой антикварной шкатулке настолько лишены движения, что она постоянно требует от дворецкого переставлять по квартире рояль, при этом сочувствуя его больной спине. Мир Каллас дряхлеет и разрушается. Остаются воспоминания и голос на пластинках. Финальные сцены опер, где героини умирают.

Хаос и сумбур