На экраны эстонских кинотеатров вышел фильм о легендарной певице Марии Каллас «Мария» (2024, режиссер - Пабло Ларраин, в главных ролях - Анджелина Джоли, Халук Бильгинер, Коди Смит-Макфи).
КИНОКРИТИКА ⟩ Последние дни Марии Каллас: заточение небожительницы в антикварной шкатулке
Это третий фильм чилийского кинорежиссера в трилогии байопиков про известных женщин ХХ века. «Джеки» (2016, про Жаклин Бувье-Кеннеди-Онассис), «Спенсер» (2021, про принцессу Диану). Теперь вот «Мария». Просто Мария.
Мария Каллас умерла в Париже в 1977 году. С момента ее смерти и начинается фильм, отмотаем время на неделю назад, последние дни жизни. И флэшбеки длиной в полвека. Мать, заставляющая юную Марию и ее сестру петь и танцевать перед офицерами в оккупированной Греции во время Второй Мировой войны. Успех на главных оперных сценах мира. Любовь и утраты. Конец, ваша ария спета.
Первая ария, звучащая в фильме: Ave Maria. И это не про Пресвятую Деву. Это про саму Каллас. Она - Богиня. Не просто оперная дива. Богиня Мария. Ла Каллас.
Мария Каллас умерла в 53 года. В парижской квартире, обставленной словно музей. В окружении своих пудельков и прислуги. Ни родни, ни друзей, ни поклонников. Ее последние дни в этой антикварной шкатулке настолько лишены движения, что она постоянно требует от дворецкого переставлять по квартире рояль, при этом сочувствуя его больной спине. Мир Каллас дряхлеет и разрушается. Остаются воспоминания и голос на пластинках. Финальные сцены опер, где героини умирают.
Хаос и сумбур
Опера - это сама жизнь, магия и при этом размеренный порядок, граница сцены - между богиней и поклонниками, рамки жанра, строгие правила. Реальная жизнь в отличие от оперы - хаос. Одиночество, болезни, сумбур с медикаментами, бесконечное сожаление об утрате голоса, как о потере магической силы, делающую ее небожительницей.
Настойчивый внутренний монолог экранизирован как диалог с вымышленным репортером, чье имя Мандракс созвучно синтетическим барбитуратам, которыми злоупотребляла Каллас в свои последние дни. Помимо воспоминаний и сожалений, потребность в самоидентификации: «Кто я? Мария или Ла Каллас?»
Декорации этих бесед-прогулок - великолепный осенний Париж, мягкое золото увядающей природы очень точно обрамляет сожаление последних дней Примадонны.
«Мать заставляла меня петь, Онассис запрещал».
Центральный эпизод личной жизни Каллас - встреча с Онассисом, что очень рифмуется с предыдущим фильмом режиссера, «Джеки», ради брака с которой Онассис бросил Марию.
Трагедия увядания
Джеки в фильме отсутствует. Зато есть Кеннеди и Мэрилин Монро, поющая Happy Birthday, mister President! Наблюдающая эту сцену Каллас говорит Онассису: «Надо же, чтобы иметь всю эту толпу, можно даже не обладать голосом». На что он отвечает: «Точно также им плевать на твою внешность».
Но что касается внешности Марии Каллас в рамках фильма, то она безупречна, потому что эту роль сыграла Анджелина Джоли. Это огромный козырь. Звезда, понимающая, что такое власть сцены, понимающая трагедию увядания, страх потери своего могущества.
Джоли очень старается, ради съемок она брала уроки оперного искусства, она действительно поет. Но это же и основной минус: зритель все равно видит Анджелину, она не превращается в Марию при всех стараниях, очках и гриме, и рискованной попытке петь голосом Каллас, утратившей голос. Тем сильнее контраст с финальными кадрами - черно-белой хроники с реальной Марией, живой, не такой безупречной, с резкими чертами лица, с резкой пластикой, так отличающейся от томной грациозности Джоли.
Застывший слепок
«Выключите, выключите пластинку, я не могу это слышать, голос на ней идеален», - это боль об утраченном и некоторая доля кокетства, но также и утверждение, что невозможна фиксация идеального. Живой голос может звучать каждый раз иначе, каждое выступление не похоже на предыдущее. Запись же - это застывший слепок.
Хотя во многом феномен популярности Марии Каллас как раз и объясняется техническим прогрессом ХХ века, когда благодаря звукозаписи, кинематографу, телевидению, в принципе, тиражированию высокое искусство утратило свою элитарность. Чтобы услышать Каллас, не надо надевать фрак и покупать билет в Ла Скала, достаточно включить пластинку в парижском кафе. Или посмотреть фильм с Анджелиной Джоли. И да, в оперных ариях фильма звучит все же голос Каллас, Джоли лишь подпевает.