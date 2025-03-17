Трамвайная линия Пельгуранна является важным шагом в развитии сети общественного транспорта Таллинна. Йоозеп Вимм, глава фракции соцдемов в горсобрании Таллинна, выражает сожаление в связи с тем, что вокруг этого проекта последовательно нагнетают туман и создают путаницу, при этом в коалиции вопросы к выбору маршрута, похоже, есть только у «Отечества».
ГЛАВА ФРАКЦИИ ГОРСОБРАНИЯ ⟩ Выбор трамвайного маршрута Пельгуранна основан на результатах исследований (4)
В декабре 2023 года в Министерство климата была подана заявка на финансирование трамвая Пельгуранна, в которой основным вариантом рассматривалась прокладка маршрута именно по улице Пухангу. Этот выбор был сделан на основе тщательного анализа, целью которого было найти наиболее удобное для жителей решение и обеспечить качественное городское пространство.
Прошлой весной нынешняя коалиция склонялась к тому, чтобы изменить это решение, хотя проект Путукавяйл, в котором учитывался маршрут по улице Пухангу, уже был запущен в строительство. В итоге, по предложению вице-мэра Пере, отвечающего за строительство трамвайной линии, все же было решено продолжить работу именно с текущим вариантом.
Близость к жилым домам
Маршрут по улице Пухангу обеспечивает наиболее удобное расположение остановок, позволяя трамваю останавливаться как можно ближе к жилым домам и, соответственно, к пассажирам. Кроме того, в зону обслуживания этого варианта попадает наибольшее число жителей, а значит, больше людей смогут пользоваться трамвайной линией.
Маршрут также обеспечивает хорошее транспортное сообщение с учебными заведениями, позволяя детям и подросткам безопасно добираться до школ и детских садов. Помимо этого, он охватывает важные общественные объекты, включая управу района, молодежный центр и торговый центр Stroomi - ключевые точки для повседневной жизни горожан.
Кроме того, прокладка трамвайной линии по улице Пухангу играет важную роль в улучшении сообщения с зонами отдыха и зелеными насаждениями. Трамвай обеспечит удобный доступ к пляжу Штромка и прилегающему парку. Кроме того, этот маршрут дает возможность для комплексной модернизации улицы Пухангу, что значительно улучшит качество городской среды для местных жителей.
Альтернативный маршрут, при котором трамвай разворачивался бы на Путукавяйл, был бы менее эффективным, так как значительная часть жителей оказалась бы вне зоны его обслуживания, а уже строящуюся инфраструктуру пришлось бы переделывать. Хотя модель Департамента транспорта показывает лишь небольшие различия между вариантами маршрутов в текущих условиях, она не учитывает долгосрочную перспективу.
Инвестиция на десятилетия
Трамвай - это инвестиция на десятилетия, и рост числа жителей в районе Пыхья-Таллинн будет все больше влиять на существующие автобусные маршруты. Это, в свою очередь, снизит привлекательность альтернатив трамваю. Маршрут, заканчивающийся на окраине Мериметса, не учитывает возможного продления линии вдоль улицы Пельгуранна.
Учитывая, что строительство трамвайной линии должно быть завершено к октябрю 2029 года, график работ крайне напряжен. Изменение маршрута на данном этапе означало бы перезапуск всего процесса с нуля и поставило бы под угрозу реализацию проекта. Поэтому разумнее придерживаться маршрута, одобренного Министерством климата, и продолжать активный диалог с местными жителями, чтобы найти оптимальные решения вопросов шума и вибрации.
Выбор маршрута трамвая Пельгуранна не был ни коммуникационной ошибкой, ни случайной прихотью. Это осознанное решение, основанное на данных, хотя для представителей «Отечества» оно неожиданно стало причиной путаницы. Необходимо продолжать работу, чтобы ответить на вопросы обеспокоенных горожан, а также устранить неопределенность среди коалиционных партнеров.