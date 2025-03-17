В декабре 2023 года в Министерство климата была подана заявка на финансирование трамвая Пельгуранна, в которой основным вариантом рассматривалась прокладка маршрута именно по улице Пухангу. Этот выбор был сделан на основе тщательного анализа, целью которого было найти наиболее удобное для жителей решение и обеспечить качественное городское пространство.

Прошлой весной нынешняя коалиция склонялась к тому, чтобы изменить это решение, хотя проект Путукавяйл, в котором учитывался маршрут по улице Пухангу, уже был запущен в строительство. В итоге, по предложению вице-мэра Пере, отвечающего за строительство трамвайной линии, все же было решено продолжить работу именно с текущим вариантом.

Близость к жилым домам

Маршрут по улице Пухангу обеспечивает наиболее удобное расположение остановок, позволяя трамваю останавливаться как можно ближе к жилым домам и, соответственно, к пассажирам. Кроме того, в зону обслуживания этого варианта попадает наибольшее число жителей, а значит, больше людей смогут пользоваться трамвайной линией.

Маршрут также обеспечивает хорошее транспортное сообщение с учебными заведениями, позволяя детям и подросткам безопасно добираться до школ и детских садов. Помимо этого, он охватывает важные общественные объекты, включая управу района, молодежный центр и торговый центр Stroomi - ключевые точки для повседневной жизни горожан.