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ФОТО «С домом покончено»: владелец винит аккумуляторы от солнечных панелей

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Когда Вячеслав, житель района Май в Пярну, в пятницу днем приехал на такси в Таммисте, его дом уже был охвачен огнем - от привычного здания остались лишь обгоревшие стены и дымящиеся руины.

Примерно через час после звонка в Центр тревоги Вячеслав приехал в деревню Таммисте, волость Тори. Он лишь тяжело вздохнул, наблюдая, как спасатели вскрывают крышу его деревянного дома, купленного 15 лет назад, чтобы найти и погасить последние очаги возгорания. «С домом, похоже, покончено, - с горечью признал он. - Если так было суждено, значит, так тому и быть».

По его словам, причиной пожара, вероятно, стали литий-ионные аккумуляторы в гараже, подключенные к солнечным панелям и инвертору на крыше. «Эти аккумуляторы уже не раз загорались и взрывались», - добавил Вячеслав.

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