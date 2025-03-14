В Эстонии призывают не ослаблять политику в отношении алкоголя и табака

Учитывая, что цель нового правительства - сокращение расходов и ограничение регулирования, ETAK напоминает участникам переговоров, что меры политики в сфере алкоголя и табака могут стать эффективным инструментом для сокращения расходов, улучшения здоровья населения и повышения общего социального капитала.

«Одной из ключевых целей коалиционных переговоров, похоже, является снижение государственных расходов и регулирования», - заявил член правления ETAK Лаури Беэкман.

«Мы призвали участников переговоров учитывать, что если сокращение регулирования коснется также политики в отношении алкоголя и табака, правительству придется взять на себя большие расходы, связанные с последствиями. Если не инвестировать в профилактику и превентивные меры, государству в будущем придется заплатить гораздо более высокую цену в сферах здравоохранения, полиции, судебной системы и социальной защиты», - пояснил Беэкман.

В своем обращении ETAK отмечает выбор, который стоит перед новым правительством: «Если целью является сокращение расходов, необходимо усилить политику в отношении алкоголя и табака, а также развивать профилактику. Это поможет избежать больших затрат в будущем», - говорится в документе.

По оценке ETAK, если правительство решит снизить регулирование, обеспечив максимально свободный рынок, это неизбежно приведет к необходимости перенаправления большего количества государственных ресурсов на борьбу с последствиями, а также к снижению продуктивности и конкурентоспособности страны.

Согласно прогнозам ОЭСР, употребление алкоголя к 2050 году сократит среднюю ожидаемую продолжительность жизни на 1,5 года, увеличит расходы на здравоохранение на 3,5% и приведет к снижению ВВП на 3,4%. Вред от алкоголя и табака затрагивает различные сферы общества.

Министерство социальных дел уже разработало стратегию по сокращению потребления алкоголя на 2025–2035 годы, созданную совместно с различными министерствами и экспертами.

ETAK призывает новое правительство утвердить этот документ и гарантировать, что политика в отношении алкоголя в Эстонии будет иметь долгосрочную стратегию и внимание.

«Мы надеемся, что на коалиционных переговорах алкогольная и табачная политика не будет рассматриваться исключительно с точки зрения регулирования и ограничений. Это инвестиция в здоровье людей, государственные финансы и благополучие общества», - подчеркнуто в обращении ETAK.