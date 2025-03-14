Другой солдат по имени Максим рассказывает, что получил уже второе ранение. «Я не верю, что будет прекращение огня. Многих моих друзей уже нет в живых. Я бы хотел верить, что все будет хорошо. Но России нельзя верить. Никогда», – говорит он.

Большой медицинский автобус используют волонтеры медицинского батальона «Госпитальеры». Они каждый день перевозят десятки раненых солдат.

София – 22-летняя студентка медицинского вуза — работает с «Госпитальерами» уже полтора года. Она тоже очень скептически оценивает перспективы прекращения огня. «Я не могу верить этому, но очень бы хотела, чтобы это произошло», – говорит она.

София рассказывает мне, что когда она услышала новость о том, что США и Украина договорились добиваться прекращения огня, российские дроны летали над их базой и их сбивала украинская ПВО. По ее словам, разговоры о мире – это «что-то из параллельной вселенной».

Она говорит, что «по крайней мере хорошо, что Украина и Америка снова ведут переговоры». Но что касается надежд на прекращение огня, то она напоминает о недавнем опыте.

«Если вспомнить все призывы к прекращению огня, которые звучали раньше, то очевидно, что они не сработали. Как должен сработать тогда очередной призыв [к прекращению огня]?» – спрашивает она.