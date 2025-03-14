Тема возвращения на российский рынок зарубежных компаний покинувших страну после вторжения армии РФ в Украину в 2022 году, начала обсуждаться на фоне улучшения отношений российских властей с новой администрацией США.

В России, как отмечает The Bell, эту тему обсуждают так, «как если бы на возвращение уже выстроилась очередь». При этом иностранному бизнесу дают понять, что в РФ с «распростертыми объятиями никого не ждут».

В частности, Владимир Путин 13 марта заявил, что российские власти не будут создавать «никаких преференций» для зарубежных компаний при возвращении на местный рынок.

Журналисты направили запросы более 60 зарубежным компаниям, которые, по подсчетам Киевской школы экономики, были крупнейшими по выручке среди тех, кто ушел из России после вторжения.

«Всего мы получили 21 ответ, и ни в одном из них не говорится об однозначных планах по возвращению в Россию», - пишет The Bell.

Так, возвращаться в РФ сейчас не планируют: производитель шин Nokian Tyres (Финляндия); дистрибьютор электроники ELKO Group (Латвия); телекоммуникационный холдинг (владел «Билайном») VEON (Нидерланды); владелец магазинов IKEA Ingka (IKEA) (Нидерланды); химико-промышленная компания Henkel (Германия); автопроизводитель Nissan (Япония); сеть спортивных магазинов Decathlon (Франция); нефтегазовая компания Wintershall Dea (Германия).

Еще три компании сообщили, что наблюдают за ситуацией в России. Это американские нефтесервисная Baker Hughes и производитель лифтов Otis, а также немецкая Bosch.

В Apple, Microsoft, Inditex (владелец Zara и Massimo Dutti), Uniqlo, Starbucks, Ford, Visa, Mastercard и других крупных компаниях на запрос The Bell не ответили.

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