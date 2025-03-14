Госсуд: Хирв и Гаммер не возглавляли преступную группировку

Суд указал, что в доводах кассационной жалобы прокуратуры не содержится ничего нового, что не было бы уже тщательно рассмотрено нижестоящими судами. Привлечение обвиняемых к ответственности за различные экономические преступления является обоснованным, однако суд не нашел доказательств того, что они организовали преступную группировку или состояли в ней.