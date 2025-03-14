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Госсуд: Хирв и Гаммер не возглавляли преступную группировку

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В зале суда.
В зале суда. Фото: Eero Vabamägi

​Государственный суд вынес окончательное решение: бизнесмены Хуберт Хирв и Павел Гаммер, арестованные семь лет назад, не руководили преступной организацией, однако они были признаны виновными в крупных экономических преступлениях.

Суд указал, что в доводах кассационной жалобы прокуратуры не содержится ничего нового, что не было бы уже тщательно рассмотрено нижестоящими судами. Привлечение обвиняемых к ответственности за различные экономические преступления является обоснованным, однако суд не нашел доказательств того, что они организовали преступную группировку или состояли в ней.

По мнению Государственного суда, угроза правопорядку исходила прежде всего от личностей и взглядов Павла Гаммера и Хуберта Хирва, а не от устойчивой преступной группировки с четкой структурой и правилами деятельности.

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