Исследователи Института геномики Тартуского университета и Института естественных и медицинских наук Таллиннского университета опубликовали научную работу, основанную на данных Эстонского биобанка, которая поможет выявлять болезнь Паркинсона еще до появления симптомов.
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Эстонские ученые нашли способ выявлять болезнь Паркинсона до появления симптомов
Как отметил профессор неврологии Таллиннского университета Тоомас Тоомсоо, обычно болезнь Паркинсона диагностируется только спустя десять и более лет после ее начала.