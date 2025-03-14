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Эстонские ученые нашли способ выявлять болезнь Паркинсона до появления симптомов

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Болезнь Паркинсона - хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое в первую очередь поражает двигательную функцию.
Болезнь Паркинсона - хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое в первую очередь поражает двигательную функцию. Фото: Shutterstock

Исследователи Института геномики Тартуского университета и Института естественных и медицинских наук Таллиннского университета опубликовали научную работу, основанную на данных Эстонского биобанка, которая поможет выявлять болезнь Паркинсона еще до появления симптомов.

Как отметил профессор неврологии Таллиннского университета Тоомас Тоомсоо, обычно болезнь Паркинсона диагностируется только спустя десять и более лет после ее начала.

Однако результаты исследования показывают, что сочетание генетического показателя, измеряющего наследственную предрасположенность, с ультразвуковым обследованием головного мозга значительно повышает точность выявления риска развития болезни Паркинсона. Это открывает новые перспективы для ранней диагностики заболевания в будущем.

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