Пт, 14.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

ФОТО Легковой автомобиль выехал перед микроавтобусом и спровоцировал ДТП

Copy

В пятницу около 18:25 в Выру на улице Олеви произошло ДТП, в которой легковой автомобиль Volvo выехал перед двигавшимся по главной дороге микроавтобусом Volkswagen Transporter.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения, однако, к счастью, никто из людей не пострадал, подтвердила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

Полиция установила, что оба водителя были трезвыми и имели действующие права.

Поскольку участники аварии смогли договориться на месте, дальнейшим разбирательством займется страховая компания.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх