В пятницу около 18:25 в Выру на улице Олеви произошло ДТП, в которой легковой автомобиль Volvo выехал перед двигавшимся по главной дороге микроавтобусом Volkswagen Transporter.
ФОТО ⟩ Легковой автомобиль выехал перед микроавтобусом и спровоцировал ДТП
В результате столкновения транспортные средства получили повреждения, однако, к счастью, никто из людей не пострадал, подтвердила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.
Полиция установила, что оба водителя были трезвыми и имели действующие права.
Поскольку участники аварии смогли договориться на месте, дальнейшим разбирательством займется страховая компания.