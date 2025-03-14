Трамп заявил об «очень хороших и продуктивных» переговорах с Путиным

В посте он также попросил российского президента сохранить жизни «тысяч украинских военнослужащих», которые «полностью окружены российскими военными» и находятся в «очень тяжелом» и «уязвимом» положении.

«Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!!!» - сказано в публикации президента США.

Из поста Дональда Трампа не было ясно, имелся ли в виду личный двух президентов или переговоры Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Кроме того, в Генштабе ВСУ после этого заявили, что утверждения о том, что украинские войска в Курской области окружены, не соответствуют действительности.

После заявления Трампа в Белом доме пояснили, что с президентом России в четверг разговаривал не сам президент США, а его спецпосланник.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп «оказывает давление на Путина и россиян, чтобы они поступили правильно».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры Уиткоффа с российской стороной дают повод для «осторожного оптимизма», добавив, что «предстоит еще много работы». Раскрыть детали встречи он отказался.

После заявления Трампа в Белом доме пояснили, что с президентом России в четверг разговаривал не сам президент США, а его спецпосланник. Фото: LEAH MILLIS/REUTERS

Другие подробности о разговоре Путина с Уиткоффом неизвестны.