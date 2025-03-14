Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших и продуктивных» переговорах с российским президентом Владимиром Путиным - сутки спустя после визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Кроме того, Трамп призвал Путина «сохранить жизнь» якобы окруженным украинским военным. В ответ президент России заявил, что для этого они должны сдаться в плен, пишет Русская Служба Би-би-си.
Трамп заявил об «очень хороших и продуктивных» переговорах с Путиным
«Мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», - заявил Владимир Путин перед оперативным совещанием с постоянными членами Совета безопасности России.
Российский президент добавил, что украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Отдельно Путин отметил, что для «эффективной реализации призыва президента США» военное руководство Украины должно отдать приказ украинским военным сдаваться в плен.
Ранее Дональд Трамп заявил, что «настоятельно просил» российского президента сохранить жизнь украинским военным, которые якобы «полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении». Он написал об этом в своей соцсети TruthSocial, комментируя встречу Владимира Путина с его спецпосланником Стивом Уиткоффом.
При этом Дональд Трамп назвал переговоры Путина и Уиткоффа «очень хорошими и продуктивными».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что сейчас США и «все, кто имеет влияние на Россию», должны предпринять «сильные шаги», которые смогут заставить Путина согласиться на предложение о безусловном прекращении огня.
Что известно о встрече и как на нее отреагировали в США и Украине
Подробностей о встрече Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа не так много.
Разговору Путина и Уиткоффа предшествовала пресс-конференция Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, на которой российский президент впервые прокомментировал предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но они должны быть такими, которые привели бы к долгосрочному миру и устранили бы первоначальные причины кризиса», - заявил Путин.
Затем он перечислил ряд «нюансов», в частности, вопрос о том, что делать с украинскими военными в Курской области, кто будет контролировать выполнение перемирия и как гарантировать, что ВСУ не используют это время для перевооружения.
Президент США Дональд Трамп назвал заявление Путина «многообещающим, но неполным». На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп также высказал надежду, что Россия «поступит правильно», и сказал, что у него есть рычаги давления на Москву.
Какие именно, президент США уточнять не стал.
В результате встреча со Стивом Уиткоффом прошла поздно вечером в четверг, 13 марта, в закрытом режиме.
Поначалу не было известно, принял ли Владимир Путин спецпосланника президента США. Как сообщали российские СМИ, его самолет вылетел из московского аэропорта «Внуково» в 1:54.
Кремль подтвердил разговор на следующий день, в пятницу, 14 марта.
«Была предоставлена дополнительная информация российской стороне. Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для [Дональда] Трампа», - заявил пресс-секратерь российского президента Дмитрий Песков журналистам.
В пятницу Дональд Трамп сообщил об «очень хороших» переговорах с Путиным.
«Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может, наконец, закончиться», - написал Трамп.
В посте он также попросил российского президента сохранить жизни «тысяч украинских военнослужащих», которые «полностью окружены российскими военными» и находятся в «очень тяжелом» и «уязвимом» положении.
«Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!!!» - сказано в публикации президента США.
Из поста Дональда Трампа не было ясно, имелся ли в виду личный двух президентов или переговоры Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Кроме того, в Генштабе ВСУ после этого заявили, что утверждения о том, что украинские войска в Курской области окружены, не соответствуют действительности.
После заявления Трампа в Белом доме пояснили, что с президентом России в четверг разговаривал не сам президент США, а его спецпосланник.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп «оказывает давление на Путина и россиян, чтобы они поступили правильно».
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры Уиткоффа с российской стороной дают повод для «осторожного оптимизма», добавив, что «предстоит еще много работы». Раскрыть детали встречи он отказался.
Другие подробности о разговоре Путина с Уиткоффом неизвестны.
Владимир Зеленский после разговора Путина и Уиткоффа, а также слов Путина на пресс-конференции с Лукашенко, заявил, что президент России не хочет прекращения огня и делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу.
«Путин не может выйти из этой войны, потому что тогда он останется ни с чем. Именно поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
По его словам, сейчас США и другие страны, которые имеют влияние на Россию, должны подталкивать ее руководство к прекращению огня.
Как заявил Зеленский, после того, как боевые действия прекратятся и наступит период тишины, стороны могли бы «подготовить надежный мирный план, положить его на стол, обсудить детали и реализовать его».
О чем США и Украина договорились в Джидде
Делегации США и Украины встретились в Джидде в Саудовской Аравии 11 марта. По итогам переговоров было объявлено, что Киев согласен на предложенное Вашингтоном 30-дневное прекращение огня - если на него согласится Москва.
В ответ на это США возобновили военную помощь и обмен разведдаными с Украиной.
Дональд Трамп вскоре после этого говорил, что если Россия не согласится на прекращение огня, то против нее могут быть введены «разрушительные» санкции.
Высокопоставленный украинский дипломат на условиях анонимности рассказал журналистам, что в Джидде обсуждались и другие вопросы. Так, представители Украины объяснили, что Киев никогда не признает владение Россией оккупированными территориями.
Дипломат назвал договоренности, которые стороны достигли в Джидде, компромиссом.