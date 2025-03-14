В Латвии нашли поджигателя благодаря видео в TikTok

В воскресенье, 9 марта, в Рижское региональное управление Госполиции поступило сообщение о видео, опубликованном в TikTok, на котором мужчина якобы сжигает сухую траву.

Полиция передала информацию в Видземское региональное управление, где после проверки подтвердилась реальность поджога.

Инцидент произошел в Страупской волости, а его виновник был оперативно установлен и признался в содеянном.

12 марта против поджигателя возбудили дело об административном правонарушении по статье 55.3 Закона о пожарной безопасности и борьбе с огнем.

Сжигание старника запрещено законом и влечет штраф от 280 до 700 евро для физического лица. Решение о размере штрафа примет административная комиссия Цесисского краевого самоуправления.

Государственная полиция Латвии благодарит граждан за помощь в выявлении нарушителей и напоминает, что сжигание сухой травы - не только наказуемое правонарушение, но и серьезная угроза.

Неконтролируемые пожары могут быстро распространиться, создавая опасность для людей, имущества, лесов и сельскохозяйственных угодий. Если вы стали свидетелем подобных случаев, немедленно сообщайте в полицию по телефону 112.