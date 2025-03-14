«Минимальная зарплата учителя должна соответствовать средней по стране»: Союз работников образования требует выполнения обещаний

Союз призывает установить минимальную зарплату учителей в следующем году как минимум на уровне средней заработной платы в Эстонии.

«Важно, чтобы новое правительство продолжило ценить профессию учителя, как это было обещано в коалиционном соглашении, подписанном в 2023 году, где указано, что к 2027 году расчетная зарплата учителей должна составлять как минимум 120% от среднего уровня по стране», - написал председатель Союза работников образования Реэмо Волтри в обращении к председателям коалиционных партий Кристену Михалу и Кристине Каллас.

По словам Волтри, для достижения этой цели минимальная заработная плата учителей должна быть приравнена к средней по стране, что обеспечило бы уверенность как нынешним, так и будущим учителям. «Перед выборами все партии обещали улучшить положение учителей, но реальность оказалась обманчивой. За два года после выборов зарплаты учителей не приблизились к заявленным целям, а, напротив, двигались в противоположном направлении», - отметил Волтри.

Он добавил, что разница между минимальной заработной платой учителей и средней зарплатой в стране увеличилась на восемь процентных пунктов, а не сократилась, как планировалось.

Учитывая предвыборные обещания партий и критическое состояние системы образования, Союз работников образования ожидает, что эти обязательства будут отражены в коалиционном соглашении.

«Проблемы в сфере образования должны быть приоритетом для правительства, а решения должны быть реализованы в течение срока полномочий данного состава парламента», - подчеркнул Волтри.

Он добавил, что повышение минимальной зарплаты учителей в следующем году до среднего уровня по стране (прогнозируемого на уровне 2176 евро) и выделение 22% дифференциационного фонда на реализацию карьерной модели является необходимым шагом.

Если правительство не сможет достичь этих целей к 2025 году, важно, чтобы коалиционное соглашение и государственная бюджетная стратегия четко указывали, какие шаги планируется предпринять для их достижения.

Волтри также подчеркнул, что заработная плата воспитателей детских садов должна оставаться привязанной к минимальной зарплате школьных учителей, поскольку именно дошкольное образование создает прочную основу для развития детей, их социальных навыков и дальнейшего учебного процесса. «Все учителя Эстонии заслуживают признания и достойной оплаты труда», - отметил Волтри.