Британская полиция предъявила россиянину-капитану судна, столкнувшегося с танкером в Северном море, обвинение неумышленном убийстве с преступной халатностью.
Россиянину-капитану судна, столкнувшегося с танкером у берегов Англии, предъявили обвинения в халатности
Полиция Хамберсайда также сообщила имя и возраст капитана, арестованного во вторник: его зовут Владимир Мотин, ему 59 лет. Он находится под стражей и предстанет перед магистратским судом в Халле в субботу.
Российское посольство в Великобритании ранее также подтверждало российское гражданство арестованного.
Полиция в подобных сообщениях обычно также сообщает местожительство обвиняемого, в случае Мотина оно обозначено как «Приморский, Санкт-Петербург, Россия». В составе Санкт-Петербурга как административной единицы есть Приморский район.
Арест был произведен поздно вечером в понедельник 10 марта, и после этого магистратский суд дважды продлевал его срок до предъявления обвинений, сначала на 36 часов, затем еще на 24 часа, следовало из предыдущих сообщений полиции.
Контейнеровоз Solong под португальским флагом утром в понедельник столкнулся в Северном море у восточного побережья Англии с танкером Stena Immaculate под американским флагом, перевозившим авиатопливо по заказу Минобороны США. Один из членов экипажа Solong пропал без вести и считается погибшим.
Королевская прокурорская служба вечером в пятницу сообщила, что это 38-летний филиппинец Анджело Перниа.
Глава отдела Королевской прокурорской службы по особым преступлениям и борьбе с терроризмом Фрэнк Фергюсон выпустил следующее заявление: «Мы авторизовали Полицию Хамберсайда предъявить российскому гражданину обвинения в отношении столкновения с участием двух судов в Северном море у восточного побережья Англии».
«Королевская прокурорская служба напоминает всем интересующимся, что уголовное производство против этого подсудимого теперь активно и что он имеет право на справедливый суд. Крайне важно, чтобы не было никаких публикаций, комментариев или распространения информации в интернете, которые бы могли так или иначе нанести ущерб судебному процессу», — добавил Фергюсон.
Расследованием причин столкновения Solong и Stena Immaculate занимается Отдел по расследованию морских происшествий (MAIB) – обособленное подразделение Министерства транспорта Великобритании. Оно последний раз сообщало об этом в четверг.
Согласно первым результатам проверки, Solong следовал из Грейнджмута в Роттердам, и подобное плавание для него было не первым.
«В 09:47 по Гринвичу он ударил Stena Immaculate, стоявшее на якоре у входа в реку Хамбер», — указывалось в сообщении MAIB.
В пятницу на борт Stena Immaculate поднялись специалисты по аварийным судам из компании SMIT Salvage. Они детально изучили состояние танкера, после чего компания заявила, что процесс буксировки будет «по необходимости методичным, комплексным и длительным».
Глава британской Береговой охраны Пэдди О'Каллахан сообщил, что на Solong остаются «лишь небольшие периодические очаги пожара», которые большой озабоченности не вызывают.
Над Solong и Stena Immaculate регулярно летают вертолеты для наблюдения за их состоянием. Опасности загрязнения со стороны того и другого судна по-прежнему нет, добавил О'Каллахан.
Экипаж танкера Stena Immaculate состоял из 23 человек. Насколько известно Би-би-си, все они американцы, благополучно эвакуированы на берег и сейчас находятся в Гримсби.
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