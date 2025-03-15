Россиянину-капитану судна, столкнувшегося с танкером у берегов Англии, предъявили обвинения в халатности

Полиция Хамберсайда также сообщила имя и возраст капитана, арестованного во вторник: его зовут Владимир Мотин, ему 59 лет. Он находится под стражей и предстанет перед магистратским судом в Халле в субботу.

Российское посольство в Великобритании ранее также подтверждало российское гражданство арестованного.

Полиция в подобных сообщениях обычно также сообщает местожительство обвиняемого, в случае Мотина оно обозначено как «Приморский, Санкт-Петербург, Россия». В составе Санкт-Петербурга как административной единицы есть Приморский район.

Арест был произведен поздно вечером в понедельник 10 марта, и после этого магистратский суд дважды продлевал его срок до предъявления обвинений, сначала на 36 часов, затем еще на 24 часа, следовало из предыдущих сообщений полиции.

Контейнеровоз Solong под португальским флагом утром в понедельник столкнулся в Северном море у восточного побережья Англии с танкером Stena Immaculate под американским флагом, перевозившим авиатопливо по заказу Минобороны США. Один из членов экипажа Solong пропал без вести и считается погибшим.

Королевская прокурорская служба вечером в пятницу сообщила, что это 38-летний филиппинец Анджело Перниа.

Глава отдела Королевской прокурорской службы по особым преступлениям и борьбе с терроризмом Фрэнк Фергюсон выпустил следующее заявление: «Мы авторизовали Полицию Хамберсайда предъявить российскому гражданину обвинения в отношении столкновения с участием двух судов в Северном море у восточного побережья Англии».