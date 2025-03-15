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Эстонский борец завоевал серебро на ЧЕ

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Рихард Карельсон (слева) и украинский борец Егор Якушенко.
Рихард Карельсон (слева) и украинский борец Егор Якушенко. Фото: United World Wrestling

Эстонский борец греко-римского стиля Рихард Карельсон в пятницу вечером выиграл серебряную медаль ​в Тиране в Албании на чемпионате Европы по борьбе в возрастном классе до 23 лет.

Карельсон, выступающий в весе до 97 кг, в финале встретился с украинцем Егором Якушенко, проиграл ему, 1:4 и заработал серебро.

Прежде всего Карельсон победил в восьмифинале серба Луку Катича, 1:1, а в четвертьфинале румына Ион Госа, 3:1. В полуфинале эстонский борец одержал победу над грузином Лукой Габисония, 9:0.

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