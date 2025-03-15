Эстонский борец греко-римского стиля Рихард Карельсон в пятницу вечером выиграл серебряную медаль в Тиране в Албании на чемпионате Европы по борьбе в возрастном классе до 23 лет.
Эстонский борец завоевал серебро на ЧЕ
Карельсон, выступающий в весе до 97 кг, в финале встретился с украинцем Егором Якушенко, проиграл ему, 1:4 и заработал серебро.
Прежде всего Карельсон победил в восьмифинале серба Луку Катича, 1:1, а в четвертьфинале румына Ион Госа, 3:1. В полуфинале эстонский борец одержал победу над грузином Лукой Габисония, 9:0.