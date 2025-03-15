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Трагическое утро: в Нарве погиб человек

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Спасатели осматривают место происшествия. Иллюстративное фото.
Спасатели осматривают место происшествия. Иллюстративное фото. Фото: Pärnu Postimees

Сегодня, 15 марта, утром в Нарве в результате пожара погиб человек, сообщили в пресс-службе Спасательного департамента. 

В 06:36 в Центр тревоги поступило сообщение, что из гаража на Вана-Йоала-теэ в Нарве валит дым. Звонивший сказал, что в гараже может находиться человек.

На вызов отреагировали команды спасателей Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Прибывшие на место спасатели немедленно приступили к поискам находившегося в здании человека.

В 6:56 утра в гараже был найден мертвым мужчина средних лет. Пожар был локализован в 6:59 утра.

Причина пожара и другие обстоятельства будут установлены в ходе дальнейшего производства.

В этом году в Эстонии в пожарах погибли семь человек.

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