Трагическое утро: в Нарве погиб человек

В 06:36 в Центр тревоги поступило сообщение, что из гаража на Вана-Йоала-теэ в Нарве валит дым. Звонивший сказал, что в гараже может находиться человек.

На вызов отреагировали команды спасателей Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Прибывшие на место спасатели немедленно приступили к поискам находившегося в здании человека.

В 6:56 утра в гараже был найден мертвым мужчина средних лет. Пожар был локализован в 6:59 утра.

Причина пожара и другие обстоятельства будут установлены в ходе дальнейшего производства.

В этом году в Эстонии в пожарах погибли семь человек.