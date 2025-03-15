Как в Украине оценили первую реакцию Кремля на предложение США о перемирии? DW собрало мнения украинских политиков и экспертов.
Эксперты о реакции Кремля на предложение Америки: «Путин попытается втянуть США в бесконечные переговоры»
Четкого ответа со стороны Кремля относительно идеи 30-дневного перемирия между Украиной и Россией не прозвучало и после того, как специальный представитель президента США Стив Уиткофф 13 марта посетил Москву.
Еще перед встречей с Уиткоффом российский президент Владимир Путин заявил следующее: «Сама по себе идея правильная. И мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить».
Среди них - вопросы о том, будет ли в Украине продолжаться мобилизация и обучение мобилизованных, будет ли происходить поставка в страну западного оружия. В который раз Путин повторил о необходимости «устранить первопричины этого кризиса».
В Украине критически восприняли заявление из Кремля. «Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше», - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Глава украинского государства напомнил, что Путин часто так делает - не говорит «нет» напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. «Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивный, - это Россия. Им нужна война», - сказал Зеленский.
У Путина ничего нового - все для затягивания времени?
Заявление президента перекликается с оценками других украинских политиков и экспертов: для Украины перемирие на условиях Путина неприемлемо. «Стандартная риторика об устранении "первопричин кризиса". Эти "первопричины" были озвучены еще в 2021 году: расширение НАТО на восток после 1997 года и непризнание Украиной и Западом "жизненных интересов" России. Иными словами, условие Путина о перемирии - не Запорожье и Херсон, а Варшава, Будапешт и Прага», - прокомментировал в Facebook представитель оппозиции, народный депутат Николай Княжицкий («Европейская солидарность»).
«Сенсации не произошло. Все произошло по сценарию, о котором многократно предупреждали специалисты, общавшиеся с россиянами еще в 2014-2015 годах. Путин не сказал "нет". Он сказал "да, но...". И это "но", фактически, и есть то самое "нет". Потому что это "но" содержит такое количество условий, такое количество оговорок, обсуждать которое можно годами», - прокомментировал заявление российского лидера бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Он написал в Facebook, что озвученные Путиным условия - это и есть те самые, хорошо известные, российские «хотелки» с разоружением Украины, с московским протекторатом, с русским языком и церковью, с изменением конституции, с отказом от части территории.
«На данном этапе Путин будет пытаться втянуть США в бесконечные переговоры без прекращения огня», - считает Тука.
Дальнейший ход событий зависит от реакции Трампа
Доцент Киевского национального университета имени Шевченко Игорь Рейтерович считает, что заявления Путина были ожидаемыми и неприемлемыми для Украины. Политолог убежден, что президент РФ тянет время, чтобы разрешить ситуацию в Курской области и потом торговаться более конкретно. Эксперт предсказывает, что дальнейший ход событий будет зависеть от того, как отреагирует на это президент США Трамп.
«В принципе, от него большинство и ожидало, что он тянет время. Он говорит, что в целом мы вроде бы не против, но есть там определенные нюансы, и эти нюансы он расписывает и передает, собственно, Соединенным Штатам. Возможно, Виткоффу было более подробно все разъяснено. И в зависимости от того, как он передал эти слова Дональду Трампу, будет зависеть, как дальше будет развиваться ситуация. Но судя по информации, что США параллельно на всякий случай, продлили санкции в отношении банков, то кроме пряника, они уже использовали и кнут», - прокомментировал ситуацию в разговоре с DW Рейтерович.
Военный аналитик Николай Белесков назвал неприемлемым то, что Путин требует прекратить на время перемирия предоставление Украине западной военной помощи. «Радикальные преимущества это России не даст, но с нашей точки зрения это конечно неприемлемо», - указывает эксперт, подчеркивая односторонность данного требования, так ка Россия в этот период продолжит накапливать свой арсенал.