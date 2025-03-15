Эксперты о реакции Кремля на предложение Америки: «Путин попытается втянуть США в бесконечные переговоры»

«В принципе, от него большинство и ожидало, что он тянет время. Он говорит, что в целом мы вроде бы не против, но есть там определенные нюансы, и эти нюансы он расписывает и передает, собственно, Соединенным Штатам. Возможно, Виткоффу было более подробно все разъяснено. И в зависимости от того, как он передал эти слова Дональду Трампу, будет зависеть, как дальше будет развиваться ситуация. Но судя по информации, что США параллельно на всякий случай, продлили санкции в отношении банков, то кроме пряника, они уже использовали и кнут», - прокомментировал ситуацию в разговоре с DW Рейтерович.