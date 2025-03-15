Планируемое 30-дневное прекращение огня в Украине должно проложить путь к более масштабному мирному соглашению, но оно не может быть достигнуто за счет Украины или Восточной Европы. В мирном договоре должна участвовать и Европа.
Колонка Postimees ⟩ Москва слезам не верит
В принципе может быть два типа прекращения огня или перемирия. Первое прокладывает путь к более масштабному мирному соглашению. Так произошло, например, во время Освободительной войны 3 января 1920 года, когда вступило в силу перемирие между Эстонией и Советской Россией. Примерно через месяц был подписан Тартуский мирный договор.
Но существуют и другие виды прекращения огня или перемирия. Такой временный мир поможет армиям лучше перегруппироваться для дальнейшего продолжения боевых действий. Поэтому в этот момент одной из воюющих сторон выгоднее вести войну, чем заключать мирные соглашения.
В то время как США и Украина, похоже, склоняются к первому варианту, Россия готова продолжать воевать в Украине. Для президента США мир в Украине и прекращение огня, которое ему предшествует, имеют внутриполитическое значение - в конце концов, он же обещал положить конец войне в Украине, когда станет президентом. Еще неизвестно, насколько далеко он готов зайти, чтобы выполнить это предвыборное обещание. Для Украины это вопрос выживания, и прекращение огня помогло бы дать передышку в полномасштабной войне, которая длится уже более трех лет.
Добавим, что Украина пошла на огромные уступки, будучи готовой подписать с США соглашение о минеральных ресурсах. Это свидетельствует о готовности Украины к миру. США также возобновили военную помощь Украине и ужесточили санкции в отношении России.
Реакция России была далеко не позитивной. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в принципе поддерживает идею прекращения огня, но выдвинул для этого жесткие условия. Путин также представил себя победителем, появившись в военной форме в Курской области, где по-прежнему присутствуют украинские войска. Более того, Путин назвал украинских военнослужащих террористами. Внешняя и оборонная политика исторически была для России игрой с нулевой суммой, в которой были как победители, так и проигравшие. Трудно ожидать, что Москва поймет, что мирный договор может быть выгоден всем сторонам.
Украина пошла на огромные уступки, будучи готовой подписать с США соглашение о минеральных ресурсах. Это свидетельствует о готовности Украины к миру
Мяч все еще на стороне России. В пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос членства Украины в НАТО снят с повестки дня. В то же время американские лидеры заявили, что Украина должна получить такие гарантии безопасности, что Россия не посмеет снова напасть на Украину. В составе НАТО или нет, Украина явно пробилась на Запад, выйдя из сферы влияния России. Членство Украины в НАТО было одним из главных оправданий России для нападения на Украину, но посмотрим, как Россия примирится с не входящей в НАТО, но прозападной Украиной.
Что дальше? Давление США на Россию должно продолжаться. В то же время Европа, от которой также зависит мир в Украине, не должна оставаться сторонним наблюдателем. Европа должна продолжать вооружаться как для собственной обороны, так и для отправки миротворческих сил в Украину. Потому что одно дело - достичь прекращения огня, а другое - обеспечить соблюдение более масштабного мирного соглашения. Мирный договор без европейского участия мертв в зародыше.