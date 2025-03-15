Колонка Postimees Москва слезам не верит

В принципе может быть два типа прекращения огня или перемирия. Первое прокладывает путь к более масштабному мирному соглашению. Так произошло, например, во время Освободительной войны 3 января 1920 года, когда вступило в силу перемирие между Эстонией и Советской Россией. Примерно через месяц был подписан Тартуский мирный договор.

Но существуют и другие виды прекращения огня или перемирия. Такой временный мир поможет армиям лучше перегруппироваться для дальнейшего продолжения боевых действий. Поэтому в этот момент одной из воюющих сторон выгоднее вести войну, чем заключать мирные соглашения.

В то время как США и Украина, похоже, склоняются к первому варианту, Россия готова продолжать воевать в Украине. Для президента США мир в Украине и прекращение огня, которое ему предшествует, имеют внутриполитическое значение - в конце концов, он же обещал положить конец войне в Украине, когда станет президентом. Еще неизвестно, насколько далеко он готов зайти, чтобы выполнить это предвыборное обещание. Для Украины это вопрос выживания, и прекращение огня помогло бы дать передышку в полномасштабной войне, которая длится уже более трех лет.

Добавим, что Украина пошла на огромные уступки, будучи готовой подписать с США соглашение о минеральных ресурсах. Это свидетельствует о готовности Украины к миру. США также возобновили военную помощь Украине и ужесточили санкции в отношении России.