«Моему единственному сыну было всего 25 лет», - говорит Далаал Махна, и ее глаза наполняются слезами. «Они схватили его, когда я была рядом, и сказали мне: "Мы убьем его и этим разобьем твое сердце"», - рассказывает она.
«Мы убьем твоего сына». Что рассказывают алавиты, нашедшие убежище на российской авиабазе в Сирии
Тогда Далаал видела своего сына в последний раз. Она говорит, что его застрелили вооруженные люди, которые похитили его.
Она принадлежит к общине алавитов - этноконфессиональному меньшинству в Сирии, ставшее целью во время недавней вспышки межконфессионального насилия в стране.
«Все знали, что у него диабет и анемия и что он изо всех сил старался делать все, чтобы выжить», - говорит женщина.
Мы встретили Далаал среди тысяч людей, которые укрылись на российской военной базе в Латакии, на западе страны.
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с 6 марта в Латакии и соседних провинциях Тартус, Хама и Хомс были убиты более 1400 мирных жителей, большинство из которых - алавиты.
Далаал одна из немногих, кто готов с нами говорить о пережитой неделе настоящего ужаса.
«Внесудебные казни»
На прошлой неделе силы безопасности Сирии из опасений мятежа начали операцию в регионе в ответ на действия боевиков, лояльных свернутому президенту страны Башару Асаду. Как известно, Асад принадлежит общине алавитов, и его режим опирался на это этноконфессиональное меньшинство в Сирии.
Расправы над алавитами начались после того, как 6 марта в городе Джабла 13 сотрудников сил безопасности были убиты в результате засады, устроенной лояльными Асаду боевиками. В ответ власти направили в регион подкрепление, к которому присоединились вооруженные группы и отдельные лица, поддерживающие правительство.
Однако одновременно с приходом подкрепления в регионе начались расправы над местными жителями.
Вооруженные люди, лояльные суннитскому правительству, были после этого обвинены в убийствах мирных жителей в районах, где проживают в основном алавиты. Судя по всему, убийства были совершены из соображений мести.
В течение следующих четырех дней после инцидента в городе Джебла были убиты целые семьи, включая женщин и детей, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
В среду 12 марта представитель организации сказал журналистам, что ООН удалось подтвердить убийство 111 мирных жителей, однако реальное число жертв, скорее всего, значительно выше.
Многие из подтвержденных случаев по сути были внесудебными казнями.
На автотрассе на западе Сирии мы видели машину, изрешеченную пулями.
Мы не знаем, сколько людей, ехавших в ней, погибли и кем они были.
Однако очень сложно поверить в то, что кто-то из находившихся в этом автомобиле мог выжить.
На самой автостраде, имеющей международное значение, уже наведен порядок и нет следов атак со стороны тех, кого здесь теперь называют «остатками прежнего режима», — атак, за которыми последовали нападения на алавитов.
Но во время поездки по региону, в которой нас сопровождали бойцы от министерства обороны Сирии, мы видели собственными глазами десятки тел, все еще разбросанных среди кустов, и в массовых захоронениях.
В горы - в поисках безопасности
Источник в силах безопасности Сирии сказал Би-би-си, что лояльные Асаду организаторы засады в городе Джабла не были убиты. По его словам, им удалось скрыться в горах, пока власти перебрасывали из других регионов подкрепление.
«Все они из этих деревень», — говорит Махмуд Хаик, военный, лояльный нынешнему руководству Сирии и проходящий службу в городе Банияс, который расположен между провинциями Латакия и Тартус.
«Все, кто был на этом мосту, все, кто был причастен к тому, что произошло, — они из этих общин. Но сейчас они все покинули регион», — говорит он.
«Но во время первого нападения им удалось взять под контроль значительную часть города [Банияс]?» — спрашиваю я.
«Первые два дня был хаос. Вся территория была охвачена хаосом. Но, слава Всевышнему, мы смогли вернуть контроль. Люди начали возвращаться в свои дома и сейчас многие просят, чтобы и остальным разрешили вернуться», — отвечает Махмуд Хаик.
Короткая поездка по соседним деревням показала, что большинство этих населенных пунктов пока остаются практически безлюдными, покинутыми.
Опасаясь межконфессиональных расправ, жители ушли в горы, где они были вынуждены почти целую неделю ночевать под открытым небом.
В одной из деревень близ города Банияс мы встретили группу мужчин, которые, соблюдая большую осторожность, вернулись, чтобы проверить, в целости и сохранности ли их дома и магазины.
Алавит Вафик Исмаил говорит нам, что был в городе, когда произошло нападение на сотрудников служб безопасности, но он не хочет вдаваться в подробности.
«Честно говоря, я ничего не могу объяснить. Я не имею к этому никакого отношения, вообще никакого. Клянусь… я с этим не был связан и никогда не буду», — говорит Вафик Исмаил.
«Я не это имел в виду, — пытаюсь объяснить я. — Я спрашиваю о том, что вы как человек, который был здесь, что вы видели?».
Его ответ показывает его страх: «Брат, я правда ничего не могу рассказать об этом. Я не знаю. На этом все… Да хранит вас Всевышний от всего плохого».
«Международная защита»
В сельской местности Латакии, там, где заканчивается территория, подконтрольная сирийским войскам, рядом, на юго-востоке Латакии, находится база российских военно-космических сил «Хмеймим».
Нам удалось побывать на внешней территории базы, для чего не потребовалось договариваться с российской стороной, которая поддерживала режим Асада в течение всех 13 лет гражданской войны в Сирии.
Тысячи семей алавитов пришли сюда в поисках убежища, опасаясь расправ со стороны различных суннитских группировок. Здесь они вынуждены жить в весьма суровых условиях.
Здесь Далаал рассказала нам, что ее сын был убит. Другие рассказывают подобные ужасающие истории. Почти в каждой семье есть кто-то, кто был убит или похищен за последние недели: сын, родственник или сосед.
«Нам нужна международная защита от того, с чем нам приходится сталкиваться. Мы оставили наши дома, мы оставили все, все свое имущество и пришли сюда», — говорит нам одна из женщин.
До сих пор известно совсем немного о нападении, которое произошло в минувший четверг, и о его межконфессиональных последствиях, которые, как признал президент Сирии Ахмад аш-Шараа, имели место быть.
Аш-Шараа обещал привлечь виновных к ответственности, даже если они из числа его союзников. «Мы не допустим, чтобы чья-либо кровь была пролита несправедливо», — заявил он.
Однако мало кто верит, что рана, нанесенная этими событиями Сирии, страны, тело которой и без того в глубоких шрамах, может легко зажить.
Межконфессиональные расправы после гражданской войны
Свержение президента Башара Асада силами сирийской оппозиции под руководством Ахмеда аш-Шараа в декабре прошлого года положило конец продолжавшей 13 лет гражданской войне, унесшей жизни более 600 тысяч человек. После этого в Сирии установилось относительное спокойствие, в страну начали возвращаться беженцы.
Однако вскоре после установления новой власти сторонники бывшего президента — в основном, как и сам Асад, алавиты — предприняли попытку восстания против новых властей на северо-западном побережье Сирии, где преимущественно проживает это этноконфессиональное меньшинство.
Аш-Шараа заявил в воскресенье, что правительство формирует комитет по установлению фактов насилия и привлечению виновных к ответственности. Сирийские чиновники обвиняют в беспорядках сторонников Асада и пока не взяли на себя ответственность за кровопролитие.
Среди тех, кого считают причастными к межконфессиональному насилию, были части поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии, объединяющей повстанческие группировки, которые действуют в основном на севере страны.
Эксперты считают, что без перехода повстанческих группировок, действующих в разных частях Сирии, под полный контроль министерства обороны, о долгосрочной стабильности в Сирии говорить не приходится.