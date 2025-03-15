«Мы убьем твоего сына». Что рассказывают алавиты, нашедшие убежище на российской авиабазе в Сирии

Источник в силах безопасности Сирии сказал Би-би-си, что лояльные Асаду организаторы засады в городе Джабла не были убиты. По его словам, им удалось скрыться в горах, пока власти перебрасывали из других регионов подкрепление.

«Все они из этих деревень», — говорит Махмуд Хаик, военный, лояльный нынешнему руководству Сирии и проходящий службу в городе Банияс, который расположен между провинциями Латакия и Тартус.

Махмуд Хаик (слева) рассказывает корреспонденту Би-би-си Ферасу Килани (справа) о том, как силы безопасности вернули контроль над городом. Фото: BBC

«Все, кто был на этом мосту, все, кто был причастен к тому, что произошло, — они из этих общин. Но сейчас они все покинули регион», — говорит он.

«Но во время первого нападения им удалось взять под контроль значительную часть города [Банияс]?» — спрашиваю я.

«Первые два дня был хаос. Вся территория была охвачена хаосом. Но, слава Всевышнему, мы смогли вернуть контроль. Люди начали возвращаться в свои дома и сейчас многие просят, чтобы и остальным разрешили вернуться», — отвечает Махмуд Хаик.

Магазины остаются закрытыми. Фото: BBC

Короткая поездка по соседним деревням показала, что большинство этих населенных пунктов пока остаются практически безлюдными, покинутыми.

Опасаясь межконфессиональных расправ, жители ушли в горы, где они были вынуждены почти целую неделю ночевать под открытым небом.

В одной из деревень близ города Банияс мы встретили группу мужчин, которые, соблюдая большую осторожность, вернулись, чтобы проверить, в целости и сохранности ли их дома и магазины.